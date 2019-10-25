"Не была запугана лично": Василевская-Смаглюк рассказала, зачем пошла на полиграф
Об этом она рассказала в эфире Еспресо.TV.
"Я не была запугана лично, я процитировала некоторые моменты, это не прямая цитата на одном из первых заседаний нашей фракции, где говорили о том, что не надо брать взятки, на каждого есть папочка, мы будем складывать туда материалы", - сказала она .
На вопрос журналистки, чувствовала ли она давление, народный депутат ответила:
"Мне трудно чувствовать давление, я не имею коррупциогенных рисков, и готова это доказывать, но в приниципе это было не очень приятно, потому что вы могли бы проверить депутатов к тому, имеют ли они какие-то риски. Намерения, послать их всех на полиграф, а потом уже проверить и убедиться в том, что у вас во фракции порядочные люди. А если вы взяли людей и заводите на них папочки, то я понимаю, что меня, кроме меня, никто лично не будет защищать в случае давления ".
Она также рассказала свои мотивы прохождения полиграфа.
Я своим прохождением погиграфу не мешаю делать расследование, а наоборот помогаю. Мой официально пройденный полиграф при желании можно приобщить к делу и я буду отмечать это. Делала для себя, чтобы мое имя не поносили. Полиграфист сказала, что никаких денег я не брала. По любым голосованиям, но могла знать, кому предлагали ", - добавила она.
- В партии "Голос" заявили о готовности пройти детектор лжи относительно возможного взяточничества за провал голосования за законопроект о ликвидации площадок, по которым оценивали недвижимость.
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