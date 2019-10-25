 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбщество"Не была запугана лично": Василевская-Смаглюк рассказала, зачем пошла на полиграф

"Не была запугана лично": Василевская-Смаглюк рассказала, зачем пошла на полиграф


фото: uzhgorodka.uz
Народный депутат от "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк рассказала, для чего проверилась на детекторе лжи

Об этом она рассказала в эфире Еспресо.TV.

"Я не была запугана лично, я процитировала некоторые моменты, это не прямая цитата на одном из первых заседаний нашей фракции, где говорили о том, что не надо брать взятки, на каждого есть папочка, мы будем складывать туда материалы", - сказала она .

На вопрос журналистки, чувствовала ли она давление, народный депутат ответила:

"Мне трудно чувствовать давление, я не имею коррупциогенных рисков, и готова это доказывать, но в приниципе это было не очень приятно, потому что вы могли бы проверить депутатов к тому, имеют ли они какие-то риски. Намерения, послать их всех на полиграф, а потом уже проверить и убедиться в том, что у вас во фракции порядочные люди. А если вы взяли людей и заводите на них папочки, то я понимаю, что меня, кроме меня, никто лично не будет защищать в случае давления ".

Она также рассказала свои мотивы прохождения полиграфа.

Я своим прохождением погиграфу не мешаю делать расследование, а наоборот помогаю. Мой официально пройденный полиграф при желании можно приобщить к делу и я буду отмечать это. Делала для себя, чтобы мое имя не поносили. Полиграфист сказала, что никаких денег я не брала. По любым голосованиям, но могла знать, кому предлагали ", - добавила она.

  • В партии "Голос" заявили о готовности пройти детектор лжи относительно возможного взяточничества за провал голосования за законопроект о ликвидации площадок, по которым оценивали недвижимость.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

25 октября, 2019 пятница

больше новостей

25 октября, 2019 пятница

24 октября, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать