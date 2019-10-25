 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбщество"Красная линия" в 19:15: коррупционный скандал в "Слуге народа": развалится ли монобольшинство Зеленского и другие главные темы недели

"Красная линия" в 19:15: коррупционный скандал в "Слуге народа": развалится ли монобольшинство Зеленского и другие главные темы недели

Телеканал "Еспресо" продолжает цикл ток-шоу "Красная линия с Сергеем Высоцким". Присоединяйтесь к просмотру сегодня

Телеканал "Еспресо" продолжает цикл ток-шоу "Красная линия с Сергеем Высоцким". Присоединяйтесь к просмотру сегодня.

Обсудим главные события последних семи дней и определим, пересекла ли власть на этой неделе красные линии. Выясним, развалится ли парламентское монобольшинство из-за коррупционного скандала в "Слуге народа", обсудим циничное выступление "Квартала 95" и Хора Веревки с песней о поджоге дома Гонтаревой и участие депутата президентской фракции в эфире российского пропагандистского телеканала.

Начало сегодня в 19:15.

Ведущий - Сергей Высоцкий, известный украинский журналист, народный депутат 8-го созыва.

Гости:

  • Ростислав Павленко, народный депутат, ЕС

  • Владимир Омелян, экс-министр инфраструктуры Украины

  • Лариса Волошина, журналист

  • Юлия Кириченко, эксперт Центра политико-правовых реформ и РПР

  • Анжелика Рудницкая, общественная активистка, певица

Ток-шоу "Красная линия" - авторский проект известного журналиста и политика Сергея Высоцкого на Телеканале Еспресо.

Красная линия разделила Украину на до и после. Красная линия Майдана. Красная линия войны. Красная линия крови. Красная линия - это наша история, язык, национальная идентичность и безопасность. Красная линия государственности слишком тонкая. Это - предел, который не имеет права пересечь власть.

Каждую пятницу в 19:15 на телеканале Еспресо мы следим за красными линиями Украины. И не даем их пересечь.
 
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

25 октября, 2019 пятница

больше новостей

25 октября, 2019 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать