"Красная линия" в 19:15: коррупционный скандал в "Слуге народа": развалится ли монобольшинство Зеленского и другие главные темы недели
Телеканал "Еспресо" продолжает цикл ток-шоу "Красная линия с Сергеем Высоцким". Присоединяйтесь к просмотру сегодня.
Обсудим главные события последних семи дней и определим, пересекла ли власть на этой неделе красные линии. Выясним, развалится ли парламентское монобольшинство из-за коррупционного скандала в "Слуге народа", обсудим циничное выступление "Квартала 95" и Хора Веревки с песней о поджоге дома Гонтаревой и участие депутата президентской фракции в эфире российского пропагандистского телеканала.
Начало сегодня в 19:15.
Ведущий - Сергей Высоцкий, известный украинский журналист, народный депутат 8-го созыва.
Гости:
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Ростислав Павленко, народный депутат, ЕС
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Владимир Омелян, экс-министр инфраструктуры Украины
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Лариса Волошина, журналист
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Юлия Кириченко, эксперт Центра политико-правовых реформ и РПР
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Анжелика Рудницкая, общественная активистка, певица
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Ток-шоу "Красная линия" - авторский проект известного журналиста и политика Сергея Высоцкого на Телеканале Еспресо.
Красная линия разделила Украину на до и после. Красная линия Майдана. Красная линия войны. Красная линия крови. Красная линия - это наша история, язык, национальная идентичность и безопасность. Красная линия государственности слишком тонкая. Это - предел, который не имеет права пересечь власть.
Каждую пятницу в 19:15 на телеканале Еспресо мы следим за красными линиями Украины. И не даем их пересечь.
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