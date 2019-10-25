"Красная линия" в 19:15: коррупционный скандал в "Слуге народа": развалится ли монобольшинство Зеленского и другие главные темы недели

Ток-шоу "Красная линия" - авторский проект известного журналиста и политика Сергея Высоцкого на Телеканале Еспресо.

Красная линия разделила Украину на до и после. Красная линия Майдана. Красная линия войны. Красная линия крови. Красная линия - это наша история, язык, национальная идентичность и безопасность. Красная линия государственности слишком тонкая. Это - предел, который не имеет права пересечь власть.

Каждую пятницу в 19:15 на телеканале Еспресо мы следим за красными линиями Украины. И не даем их пересечь.