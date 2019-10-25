"Контрабандный конвой": Украина направила РФ ноту протеста из-за вторжения на Донбасс очередного "гумконвоя"
Об этом сообщила в Twitter пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко.
"Россия не останавливается и дальше нарушает международное право. Очередной контрабандный конвой пересек украинскую границу в направлении Донбасса. Направили РФ ноту протеста, призываем международное сообщество отреагировать должным образом", - написала Зеленко.
Ранее МЧС России заявило о вторжении на оккупированные территории Донбасса 88-го так называемого "гуманитарного конвоя" , состоявшемся 24 октября.
Россия не останавливается и дальше нарушает международное право. Очередной контрабандный конвой пересек украинскую границу в направлении Донбасса. Направили РФ ноту протеста, призываем международное сообщество отреагировать должным образом. #StopRussianAggression pic.twitter.com/4iInKt1r21- Kateryna Zelenko (@KaterynaZelenko) 25 октября 2019 г.
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