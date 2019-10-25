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Espreso.tvОбщество"Контрабандный конвой": Украина направила РФ ноту протеста из-за вторжения на Донбасс очередного "гумконвоя"

"Контрабандный конвой": Украина направила РФ ноту протеста из-за вторжения на Донбасс очередного "гумконвоя"

МИД Украины направил РФ ноту протеста в связи с незаконной отправкой на оккупированный Донбасс автоколонны с неизвестным грузом под видом так называемого "гуманитарного конвоя"

Об этом сообщила в Twitter пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко.

"Россия не останавливается и дальше нарушает международное право. Очередной контрабандный конвой пересек украинскую границу в направлении Донбасса. Направили РФ ноту протеста, призываем международное сообщество отреагировать должным образом", - написала Зеленко.

Ранее МЧС России заявило о вторжении на оккупированные территории Донбасса 88-го так называемого "гуманитарного конвоя" , состоявшемся 24 октября.

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