ПриватБанк запустил новый сервис по прямому переводу денег через Ria Money
25 октября, 2019, 15:30
ПриватБанк совместно с сервисом платежных услуг Ria Money Transfer запустили новый сервис по переводу денег
Об этом сообщили в банке.
Клиенты ПриватБанка могут получать денежные переводы RIA в евро или долларах непосредственно на счет или карточку - без визита в банк или использования дистанционных каналов самообслуживания.
Чтобы получить денежный перевод RIA с любой страны напрямую на банковский счет или карточку, нужно при отправлении перевода только указать номер счета или карты.
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