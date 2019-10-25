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Espreso.tvОбществоПриватБанк запустил новый сервис по прямому переводу денег через Ria Money

ПриватБанк запустил новый сервис по прямому переводу денег через Ria Money


фото: how-to-send-money
ПриватБанк совместно с сервисом платежных услуг Ria Money Transfer запустили новый сервис по переводу денег

Об этом сообщили в банке.

Клиенты ПриватБанка могут получать денежные переводы RIA в евро или долларах непосредственно на счет или карточку - без визита в банк или использования дистанционных каналов самообслуживания.

Чтобы получить денежный перевод RIA с любой страны напрямую на банковский счет или карточку, нужно при отправлении перевода только указать номер счета или карты.

 

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