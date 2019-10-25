ПриватБанк запустил новый сервис по прямому переводу денег через Ria Money

25 октября, 2019, 15:30

ПриватБанк совместно с сервисом платежных услуг Ria Money Transfer запустили новый сервис по переводу денег

Об этом сообщили в банке.

Клиенты ПриватБанка могут получать денежные переводы RIA в евро или долларах непосредственно на счет или карточку - без визита в банк или использования дистанционных каналов самообслуживания.

Чтобы получить денежный перевод RIA с любой страны напрямую на банковский счет или карточку, нужно при отправлении перевода только указать номер счета или карты.