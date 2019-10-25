Правительство упростило доступ к электросетям
25 октября, 2019, 09:38
Кабинет министров Украины назначил Государственную инспекцию по энергетическому надзору органом, который в режиме "единого окна" будет рассматривать и анализировать спорные вопросы о присоединении заказчиков к электрическим сетям
Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики и защиты окружающей среды.
Согласно принятому решению, Государственная инспекция по энергетическому надзору по принципу "единого окна" обеспечит рассмотрение и анализ спорных вопросов подключения заказчиков к электрическим сетям.
Также предлагается ввести возможность подачи жалоб в электронной форме.
"Это дает возможность упростить и ускорить подключение граждан и бизнеса к электросетям", - отметили в Минекоенерго.
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