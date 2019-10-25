Правительство назначило Полищука заместителем министр обороны
Об этом сообщает пресс служба правительства.
"Назначить Полищука Александра Николаевича заместителем Министра обороны Украины", - говорится в тексте указа.
Александр Полищук - военный дипломат, эксперт по вопросам оборонного строительства и безопасности.
В 1996 году окончил Академию Вооруженных Сил Украины и проходил службу в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины.
Магистр государственного управления в сфере национальной безопасности.
Полищук имеет опыт дипломатической службы в должности заместителя военного представителя Миссии Украины при НАТО с 2004 по 2007 год.
После завершения военной службы в 2010 году работал в должности заместителя директора Департамента военной политики и стратегического планирования Министерства обороны Украины.
С июня 2012 по июль 2013 года работал в Аппарате Совета национальной безопасности и обороны Украины на должности государственного эксперта, а с апреля 2014 по октябрь 2017 года - на должностях руководителя департамента по вопросам военной безопасности и руководителя службы по вопросам обороны.
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