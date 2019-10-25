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Espreso.tvОбществоПравительство назначило Полищука заместителем министр обороны

Правительство назначило Полищука заместителем министр обороны

Кабинет министров Украины назначил Александра Полищука заместителем министра обороны

Об этом сообщает пресс служба правительства.

"Назначить Полищука Александра Николаевича заместителем Министра обороны Украины", - говорится в тексте указа.

Александр Полищук - военный дипломат, эксперт по вопросам оборонного строительства и безопасности.

В 1996 году окончил Академию Вооруженных Сил Украины и проходил службу в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины.

Магистр государственного управления в сфере национальной безопасности.

Полищук имеет опыт дипломатической службы в должности заместителя военного представителя Миссии Украины при НАТО с 2004 по 2007 год.

После завершения военной службы в 2010 году работал в должности заместителя директора Департамента военной политики и стратегического планирования Министерства обороны Украины.

С июня 2012 по июль 2013 года работал в Аппарате Совета национальной безопасности и обороны Украины на должности государственного эксперта, а с апреля 2014 по октябрь 2017 года - на должностях руководителя департамента по вопросам военной безопасности и руководителя службы по вопросам обороны.

 

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