Правительство назначило Полищука заместителем министр обороны

25 октября, 2019, 11:23

Кабинет министров Украины назначил Александра Полищука заместителем министра обороны

Об этом сообщает пресс служба правительства.

"Назначить Полищука Александра Николаевича заместителем Министра обороны Украины", - говорится в тексте указа.

Александр Полищук - военный дипломат, эксперт по вопросам оборонного строительства и безопасности.

В 1996 году окончил Академию Вооруженных Сил Украины и проходил службу в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины.

Магистр государственного управления в сфере национальной безопасности.

Полищук имеет опыт дипломатической службы в должности заместителя военного представителя Миссии Украины при НАТО с 2004 по 2007 год.

После завершения военной службы в 2010 году работал в должности заместителя директора Департамента военной политики и стратегического планирования Министерства обороны Украины.

С июня 2012 по июль 2013 года работал в Аппарате Совета национальной безопасности и обороны Украины на должности государственного эксперта, а с апреля 2014 по октябрь 2017 года - на должностях руководителя департамента по вопросам военной безопасности и руководителя службы по вопросам обороны.