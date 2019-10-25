Порошенко призвал Зеленского, Разумкова и Гончарука подписать обращение относительно ПДЧ НАТО

25 октября, 2019, 10:15

Пятый президент записал обращение по Плану действий относительно членства Украины в НАТО

Видео опубликовано на странице Петра Порошенко в Facebook.

"Не сомневаюсь, что политико-дипломатическим путем мы восстановим территориальную целостность страны. Но это не изменит агрессивной природы северо-восточной соседки. Устойчивый мир и надежная безопасность возможны только, если Украина станет членом НАТО", - сказал народный депутат.

Он отметил, что за пять лет в этом вопросе произошел прогресс, о котором единодушно говорили участники недавно состоявшейся в Лондоне Парламентской ассамблеи НАТО.

"Если так, сказал я им в ответ, то пора предоставить Украине План действий относительно членства. Кстати, еще в 2008-м году Бухарестский саммит решил, что Украина станет членом НАТО. И хотя тогда нам ПДЧ не предоставили, его перспективу зафиксировали в финальной резолюции. Одиннадцать лет назад нам говорили, что ПДЧ не время. потому что у власти тогда не было консолидированной позиции. И в обществе был низкий уровень поддержки. Теперь большинство украинцев - за членство в НАТО ", - подчеркнул Порошенко.

Он отметил, что официальные представители Альянса постоянно подчеркивают, что дверь НАТО для Украины открыта.

"Давайте скажем, что мы уже пришли. Хватит переминаться с ноги на ногу. Почему этот шаг нужно сделать именно сейчас? Потому что в следующем месяце - саммит НАТО. "Европейская солидарность" понимает, что там решения еще не будет. Не секрет, что некоторые наши партнеры идут вперед, оглядываясь назад... На неуравновешенное российское руководство. Им понадобится еще не один год, чтобы собраться с духом и решиться принять Украину в Альянс. Но дискуссию следует начинать уже сейчас", - заявил председатель партии "Европейская Солидарность".

Он отметил, что президент должен поставить на повестку дня вопрос о ПДЧ, а парламент нового созыва имеет возможность продемонстрировать политическую волю по вступлению Украины в Альянс.

"Наша команда подготовила проект заявления Верховной Рады. Предлагаем уполномочить председателя Верховной Рады вместе с Президентом и Премьер-министром поставить подпись под соответствующим обращением до декабрьского саммита НАТО. Оно должно продемонстрировать консолидированную позицию законодательной и исполнительной власти в вопросе евроатлантической интеграции. Призываю коллег по Верховной Раде, - и кто во власти, и кто в оппозиции, - поддержать наше предложение на следующей неделе", - призвал Порошенко.