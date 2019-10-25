Похищение младенца в Киевской области: подозреваемой назначили ночной домашний арест
Об этом сообщает "Общественное" из зала суда.
Ирпенский городской суд Киевской области на 2 месяца отправил под ночной домашний арест с 20:00 до 08:00 Анастасию Глотову, подозреваемую в похищении трехмесячного мальчика в Коцюбинском.
Суд обязал подозреваемую носить электронный браслет и запретил общаться с потерпевшей.
Защита отмечала, что состав преступления не предусматривает такого строгого пресечения, как содержание под стражей, и просил выбрать альтернативный - домашний арест.
Прокуратура же отмечала риски побега, давления на свидетелей, сокрытие или уничтожение доказательств и просила суд арестовать девушку на два месяца без альтернативы внесения залога.
Женщине инкриминируют статью 146 Уголовного кодекса Украины - похищение человека. В случае доказательства вины ей грозит ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.
Подозреваемая не общалась с журналистами.
Читайте также
-
-
21 октября, 2019 Виталий Портников: Украинцы снова "русские"
-
21 октября, 2019 Главный эксперт НБУ: Экономика становится человекоцентричной
-
18 октября, 2019 Еще больше крови? 5 книг, от которых вам действительно будет страшно
-
17 октября, 2019 Виталий Портников: Запад может утратить интерес к Украине
Читайте также
-
21 октября, 2019 Виталий Портников: Украинцы снова "русские"
-
21 октября, 2019 Главный эксперт НБУ: Экономика становится человекоцентричной
-
18 октября, 2019 Еще больше крови? 5 книг, от которых вам действительно будет страшно