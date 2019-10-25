Подозреваемого в штурме Майдана Щеголева отпустили под личное обязательство, - СМИ

25 октября, 2019, 16:17

Шевченковский суд Киева смягчил меру пресечения обвиняемому в организации так называемой антитеррористической операции во время Революции Достоинства Александру Щеголеву: с домашнего ареста на личное обязательство

Об этом сообщает Insider из зала заседания.

Отмечается, что прокуроры отмечали наличии рисков, что Щеголев может скрываться от суда или давить на свидетелей, однако адвокаты обвиняемого заявили, что их подзащитный якобы болеет и требует оперативного вмешательства.

Insider пишет, что они попросили суд перейти в закрытый режим, чтобы исследовать справки о диагнозе Щеголева, ссылаясь на медицинскую тайну.

"Заседание закрыли, а сразу после закрытой части судьи объявили об изменении меры пресечения Щеголеву", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Щеголев не имеет права выезжать за границу, общаться со свидетелями и потерпевшими, а также обязан являться в суд по вызову.

В то же время, как сообщает Адвокатская совещательный группа в Facebook со ссылкой на прокурора Александра Супруна, требование об изменении меры пресечения защита обвиняемого аргументировала необходимостью выезда за пределы Украины с целью лечения.

"Заметим, что среди обязанностей, возложенных на Александра Щеголева коллегией судей, отсутствует обязанность не покидать пределы Киевской области без разрешения суда или прокурора и носить электронные средства контроля", - говорится в сообщении адвокатской группы.