Подозреваемого в штурме Майдана Щеголева отпустили под личное обязательство, - СМИ
Об этом сообщает Insider из зала заседания.
Отмечается, что прокуроры отмечали наличии рисков, что Щеголев может скрываться от суда или давить на свидетелей, однако адвокаты обвиняемого заявили, что их подзащитный якобы болеет и требует оперативного вмешательства.
Insider пишет, что они попросили суд перейти в закрытый режим, чтобы исследовать справки о диагнозе Щеголева, ссылаясь на медицинскую тайну.
"Заседание закрыли, а сразу после закрытой части судьи объявили об изменении меры пресечения Щеголеву", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Щеголев не имеет права выезжать за границу, общаться со свидетелями и потерпевшими, а также обязан являться в суд по вызову.
В то же время, как сообщает Адвокатская совещательный группа в Facebook со ссылкой на прокурора Александра Супруна, требование об изменении меры пресечения защита обвиняемого аргументировала необходимостью выезда за пределы Украины с целью лечения.
"Заметим, что среди обязанностей, возложенных на Александра Щеголева коллегией судей, отсутствует обязанность не покидать пределы Киевской области без разрешения суда или прокурора и носить электронные средства контроля", - говорится в сообщении адвокатской группы.
- Александра Щеголева обвиняют в организации и осуществлении силового штурма протестующих на Майдане путем проведения антитеррористической операции, в том числе ее силовой фазы в Доме профсоюзов.
- Щеголев был одним из свидетелей по делу о госизмене беглого экс-президента Виктора Януковича, но отказался свидетельствовать в суде.
- Щеголева арестовали 20 августа 2015 года.
- В июне 2019 года суд отпустил его под круглосуточный домашний арест.
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