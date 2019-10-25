От легализации игорного бизнеса ожидают 9 млрд прибыли, - Маркарова
Об этом Министр финансов Оксана Маркарова рассказала в интервью Lb.ua
"Законопроект об игорном бизнесе (№2285) доработан и передан в Верховную Раду. Это же касается и законопроекта о легализации добычи янтаря (№2240). Это реалистичные доходы, которые могут быть заложены в проект бюджета", - рассказала Маркарова.
По словам министра, прибыль от легализации янтаря только обсчитывают, но уже имеют приблизительные цифры по доходам от легализации игорного бизнеса
"Трудно сказать (прибыль ожидается - Ред.). Янтарь мы только обсчитываем. А по игорному бизнесу все зависит от того, какая финальная модель будет принята. По нашим консервативным расчетам, это 5-9 млрд грн ресурса, который может быть полноценно мобилизован, если все заработает ", - пояснила она.
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