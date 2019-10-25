Немецкий парламент не захотел снимать санкции с России
Об этом сообщает DW.
В Германии бундестаг отклонил предложения Левой партии и партии Альтернатива для Германии (АПН) по изменению политики в отношении России.
Проект "левых" назывался "Ослабление напряженности с Россией - нет продолжению санкций против России", против него проголосовали все партии, только АПН воздержалась. Документ АПН под названием "За новую политику в отношении России - сотрудничество вместо конфронтации" также был отклонен.
Обе инициативы сопровождались отрицательной рекомендацией Комитета по иностранным делам бундестага.
В своем документе Левая партия призвала правительство Германии провести работу с ЕС для снятия экономических санкций против России, "поскольку они не являются ни эффективными, ни экономически значимыми и скорее вызывают проблемы, нежели решают их".
Кроме того, "левые" заявили, что федеральному правительству следует использовать форум "Петербургский диалог" как двусторонний инструмент для снижения недоверия между Россией и Германией и начала "конструктивного диалога". Относительно ситуации на востоке Украины, "левые" потребовали от Берлина "решительно требовать исполнения обязательств" всех сторон.
Депутаты от АПН в своем документе требовали, среди прочего, расширения экономического сотрудничества, укрепления взаимодействия городов и дальнейшего развития германо-российского молодежного обмена, что также должно было бы помочь постепенному ослаблению существующего визового режима. В АПН считают, что в рамках ОБСЕ следует разработать совместный с РФ договор о безопасности в Европе. Другим требованием было восстановление российского участия в различных международных форматах диалога, по которым Россия была исключена после аннексии Крыма и начала военных действий на востоке Украины.
Правые популисты потребовали от правительства проводить в Евросовете работу по отмене всех санкций против России. АПН считает, что санкционные политика ЕС в отношении РФ провалилась, а помимо прочего, участие Германии в режим санкций ЕС с самого начала не было в немецких интересах.
Читайте также
-
-
21 октября, 2019 Виталий Портников: Украинцы снова "русские"
-
21 октября, 2019 Главный эксперт НБУ: Экономика становится человекоцентричной
-
18 октября, 2019 Еще больше крови? 5 книг, от которых вам действительно будет страшно
-
17 октября, 2019 Виталий Портников: Запад может утратить интерес к Украине
Читайте также
-
21 октября, 2019 Виталий Портников: Украинцы снова "русские"
-
21 октября, 2019 Главный эксперт НБУ: Экономика становится человекоцентричной
-
18 октября, 2019 Еще больше крови? 5 книг, от которых вам действительно будет страшно