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Espreso.tvОбществоНемецкий парламент не захотел снимать санкции с России

Немецкий парламент не захотел снимать санкции с России

Парламент Германии отклонил предложения оппозиции снять санкции с РФ, против проголосовали все партии, только АПН воздержалась

Об этом сообщает DW.

В Германии бундестаг отклонил предложения Левой партии и партии Альтернатива для Германии (АПН) по изменению политики в отношении России.

Проект "левых" назывался "Ослабление напряженности с Россией - нет продолжению санкций против России", против него проголосовали все партии, только АПН воздержалась. Документ АПН под названием "За новую политику в отношении России - сотрудничество вместо конфронтации" также был отклонен.

Обе инициативы сопровождались отрицательной рекомендацией Комитета по иностранным делам бундестага.

В своем документе Левая партия призвала правительство Германии провести работу с ЕС для снятия экономических санкций против России, "поскольку они не являются ни эффективными, ни экономически значимыми и скорее вызывают проблемы, нежели решают их".

Кроме того, "левые" заявили, что федеральному правительству следует использовать форум "Петербургский диалог" как двусторонний инструмент для снижения недоверия между Россией и Германией и начала "конструктивного диалога". Относительно ситуации на востоке Украины, "левые" потребовали от Берлина "решительно требовать исполнения обязательств" всех сторон.

Депутаты от АПН в своем документе требовали, среди прочего, расширения экономического сотрудничества, укрепления взаимодействия городов и дальнейшего развития германо-российского молодежного обмена, что также должно было бы помочь постепенному ослаблению существующего визового режима. В АПН считают, что в рамках ОБСЕ следует разработать совместный с РФ договор о безопасности в Европе. Другим требованием было восстановление российского участия в различных международных форматах диалога, по которым Россия была исключена после аннексии Крыма и начала военных действий на востоке Украины.

Правые популисты потребовали от правительства проводить в Евросовете работу по отмене всех санкций против России. АПН считает, что санкционные политика ЕС в отношении РФ провалилась, а помимо прочего, участие Германии в режим санкций ЕС с самого начала не было в немецких интересах.

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