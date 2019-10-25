Наземные цели уничтожили 12 авиабомбами: РФ в Крыму провела военные учения

25 октября, 2019, 13:12

Су-30СМ, Су-27 и Су-24М из состава морской авиации и ПВО Черноморского флота России провели учения в аннексированном Крыму, во время которых уничтожили командный пункт условного противника

Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на Минобороны РФ.

Отмечается, что учения проходили на межвидовом полигоне Опук в Крыму, 12 авиабомбами экипажи самолетов уничтожили наземные цели в районе горы Кончекской.

Согласно сценарию учений, самолет-разведчик Су-24МР обнаружил командный пункт условного противника в горной местности.

"Для уничтожения противника в небо поднялись многоцелевые истребители Су-30СМ и Су-27, а также фронтовые бомбардировщики Су-24М. Экипажи нанесли бомбовый удар по условному противнику, применив авиационные бомбы типа ОФАБ-250-270", - говорится в сообщении.