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Espreso.tvОбществоНафтогаз закачал в хранилища рекордный объем газа, но пока не планирует останавливаться

Нафтогаз закачал в хранилища рекордный объем газа, но пока не планирует останавливаться


фото: reuters
Объемы газа в подземных хранилищах газа (ПХГ) Украины по состоянию 25 октября 2019 года достигли 21,6 млрд кубометров

Об этом сообщает пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины"

Как отметили в пресс-службе, объем газа в хранилищах на 4,5 млрд куб. м превышает прошлогодний показатель на ту же дату.

"Такие запасы газа в хранилищах являются рекордными за последние 10 лет и гарантируют стабильное прохождение отопительного сезона. Закачка газа в ПХГ продолжается", - говорится в сообщении НАК.

Отметим, объемы газа в подземных хранилищах газа (ПХГ) Украины по состоянию на 2 октября 2019 года достигли 20,50 млрд кубометров.

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