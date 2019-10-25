Нафтогаз закачал в хранилища рекордный объем газа, но пока не планирует останавливаться
25 октября, 2019, 16:30
Объемы газа в подземных хранилищах газа (ПХГ) Украины по состоянию 25 октября 2019 года достигли 21,6 млрд кубометров
Об этом сообщает пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины"
Как отметили в пресс-службе, объем газа в хранилищах на 4,5 млрд куб. м превышает прошлогодний показатель на ту же дату.
"Такие запасы газа в хранилищах являются рекордными за последние 10 лет и гарантируют стабильное прохождение отопительного сезона. Закачка газа в ПХГ продолжается", - говорится в сообщении НАК.
Отметим, объемы газа в подземных хранилищах газа (ПХГ) Украины по состоянию на 2 октября 2019 года достигли 20,50 млрд кубометров.
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