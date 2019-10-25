На Донбассе ранены трое бойцов ООС, оккупанты бьют из запрещенных минометов

25 октября, 2019, 19:14

В пятницу, 25 октября, по состоянию на 19:00 российские захватчики на Донбассе 9 раз обстреляли позиции украинской армии, в том числе из запрещенных Минскими договоренностями 82-мм минометов

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские террористы обстреляли укрепления Объединенных сил неподалеку Новомихайловки из минометов калибра 82 мм, у Красногоровки - из СПГ и крупнокалиберных пулеметов, около Водяного по направлению Пикузов - из стрелкового оружия и станковых и ручных противотанковых гранатометов неподалеку Лебединского по направлению Саханки - из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" захватчики обстреляли украинские позиции вблизи Новозвановки из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, неподалеку Хутора Свободного - из стрелкового оружия, у Луганского - из СПГ, автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

С начала суток трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения: один - вследствие обстрела, двое - по причине подрыва на растяжке, установленной оккупантами во время ухода из позиций.