На Донбассе ранены трое бойцов ООС, оккупанты бьют из запрещенных минометов
Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские террористы обстреляли укрепления Объединенных сил неподалеку Новомихайловки из минометов калибра 82 мм, у Красногоровки - из СПГ и крупнокалиберных пулеметов, около Водяного по направлению Пикузов - из стрелкового оружия и станковых и ручных противотанковых гранатометов неподалеку Лебединского по направлению Саханки - из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" захватчики обстреляли украинские позиции вблизи Новозвановки из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, неподалеку Хутора Свободного - из стрелкового оружия, у Луганского - из СПГ, автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
С начала суток трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения: один - вследствие обстрела, двое - по причине подрыва на растяжке, установленной оккупантами во время ухода из позиций.
Читайте также
-
-
21 октября, 2019 Виталий Портников: Украинцы снова "русские"
-
21 октября, 2019 Главный эксперт НБУ: Экономика становится человекоцентричной
-
18 октября, 2019 Еще больше крови? 5 книг, от которых вам действительно будет страшно
-
17 октября, 2019 Виталий Портников: Запад может утратить интерес к Украине
Читайте также
-
21 октября, 2019 Виталий Портников: Украинцы снова "русские"
-
21 октября, 2019 Главный эксперт НБУ: Экономика становится человекоцентричной
-
18 октября, 2019 Еще больше крови? 5 книг, от которых вам действительно будет страшно