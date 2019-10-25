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Espreso.tvОбществоНа Днепропетровщине полиция третьи сутки разыскивает 10-летнего мальчика

На Днепропетровщине полиция третьи сутки разыскивает 10-летнего мальчика

Богдан Носков ушел из дома 22 октября и до сих пор его местонахождение неизвестно

Об этом сообщает пресс служба полиции Днепропетровской области.

Последний раз мальчика видели 22 октября в 15:00. Около 16:00 он пошел на спортивную секцию по футболу в школу № 7 г. Новомосковска.

"Установлено, что после занятий Богдан вышел с территории школы. Впоследствии похожего по описанию мальчика видели возле заправки, когда он шел в направлении центра города. После этого ребенок домой так и не вернулся", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас полицейские отработали железнодорожную станцию и автостанцию г. Новомосковска для установления лиц, которые могли видеть ребенка, а также для установления вероятного маршрута Богдана. Ведется круглосуточная отработка микрорайона "Решкут", где живет мальчик с семьей.

Также проверяются строительные площадки и заброшенные здания, расположенные на территории города.

К поиску ребенка привлекли кинологов, военных и волонтеров.

Приметы ребенка: на вид - 8-9 лет, волосы светлые короткие, глаза голубые, рост около 150 см. Был одет в спортивный костюм темного цвета и серую куртку.

 

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