На Днепропетровщине полиция третьи сутки разыскивает 10-летнего мальчика
Об этом сообщает пресс служба полиции Днепропетровской области.
Последний раз мальчика видели 22 октября в 15:00. Около 16:00 он пошел на спортивную секцию по футболу в школу № 7 г. Новомосковска.
"Установлено, что после занятий Богдан вышел с территории школы. Впоследствии похожего по описанию мальчика видели возле заправки, когда он шел в направлении центра города. После этого ребенок домой так и не вернулся", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сейчас полицейские отработали железнодорожную станцию и автостанцию г. Новомосковска для установления лиц, которые могли видеть ребенка, а также для установления вероятного маршрута Богдана. Ведется круглосуточная отработка микрорайона "Решкут", где живет мальчик с семьей.
Также проверяются строительные площадки и заброшенные здания, расположенные на территории города.
К поиску ребенка привлекли кинологов, военных и волонтеров.
Приметы ребенка: на вид - 8-9 лет, волосы светлые короткие, глаза голубые, рост около 150 см. Был одет в спортивный костюм темного цвета и серую куртку.
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