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Espreso.tvОбществоНа Днепропетровщине более 200 участников войны на Донбассе получили статус бойца-добровольца, - облсовет

На Днепропетровщине более 200 участников войны на Донбассе получили статус бойца-добровольца, - облсовет

На Днепропетровщине за 3 года 195 уроженцев области - бойцов добровольческих формирований - получили признание на региональном уровне и статус бойца-добровольца АТО, своим новым решением облсовет добавил к этому перечню еще 6 бойцов

Об этом шла речь на сессии облсовета 25 октября.

В начале года облсовет принял решение о ежемесячных выплатах добровольцам в размере прожиточного минимума доходов граждан. До этого статус "бойца-добровольца АТО" не предусматривал никакой адресной помощи.

В июне 2016 года Днепропетровский областной совет принял решение о признании на региональном уровне жителей области - бойцов добровольческих формирований, не входящих в ВСУ, МВД, Нацгвардию. Депутаты решили создать комиссию по предоставлению им статуса бойцов-добровольцев АТО. Этому решению предшествовала акция протеста добровольцев с требованиями предоставления такого статуса.

Весной 2014 года в Днепре формировались первые украинские добробаты - "Днепр-1", "Донбасс", "Правый сектор", в Кривом Роге - "Кривбасс".

 

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