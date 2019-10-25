На Днепропетровщине более 200 участников войны на Донбассе получили статус бойца-добровольца, - облсовет
Об этом шла речь на сессии облсовета 25 октября.
В начале года облсовет принял решение о ежемесячных выплатах добровольцам в размере прожиточного минимума доходов граждан. До этого статус "бойца-добровольца АТО" не предусматривал никакой адресной помощи.
В июне 2016 года Днепропетровский областной совет принял решение о признании на региональном уровне жителей области - бойцов добровольческих формирований, не входящих в ВСУ, МВД, Нацгвардию. Депутаты решили создать комиссию по предоставлению им статуса бойцов-добровольцев АТО. Этому решению предшествовала акция протеста добровольцев с требованиями предоставления такого статуса.
Весной 2014 года в Днепре формировались первые украинские добробаты - "Днепр-1", "Донбасс", "Правый сектор", в Кривом Роге - "Кривбасс".
Читайте также
-
-
21 октября, 2019 Виталий Портников: Украинцы снова "русские"
-
21 октября, 2019 Главный эксперт НБУ: Экономика становится человекоцентричной
-
18 октября, 2019 Еще больше крови? 5 книг, от которых вам действительно будет страшно
-
17 октября, 2019 Виталий Портников: Запад может утратить интерес к Украине
Читайте также
-
21 октября, 2019 Виталий Портников: Украинцы снова "русские"
-
21 октября, 2019 Главный эксперт НБУ: Экономика становится человекоцентричной
-
18 октября, 2019 Еще больше крови? 5 книг, от которых вам действительно будет страшно