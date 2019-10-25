Минобразования представило обновленные правила приема в вузы

25 октября, 2019, 18:29

Министерство образования и науки утвердило условия приема в высшие учебные заведения на 2020 год

Соответствующий приказ опубликован на сайте МОН.

Обучение по двум или более специальностям за счет государственного или местного бюджетов не допускается.

"Поступающие на обучение для получения степени бакалавра (магистра медицинского, фармацевтического или ветеринарного направлений) на основе полного общего среднего образования допускаются к отбору на бюджетный (региональный) заказ, могут быть рекомендованы или переведены на такие места при наличии конкурсного балла не менее 125", - говорится в условиях.

Для медицинских специальностей минимальный балл для второго и третьего конкурсных предметов составляет не менее 150 баллов; для специальности фармация, промышленная фармация - 130 баллов; для юридических специальностей, международных отношений и публичного права и администрирования - 140 баллов.

Предполагается возможность обучения одновременно по нескольким специальностям, а также в нескольких вузах. В то же время, не допускается обучение по двум или более специальностям за счет бюджета.