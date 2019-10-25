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Espreso.tvОбществоМВД будет ежеквартально отчитываться о расследовании преступлений против журналистов

МВД будет ежеквартально отчитываться о расследовании преступлений против журналистов


фото: kiev.sq
Министерство внутренних дел Украины готово публично представлять ежеквартальные отчеты о ходе расследования преступлений против журналистов

Об этом сообщает пресс служба МВД и председатель Национального союза журналистов Сергей Томиленко.

"Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко и председатель национальной полиции Игорь Клименко будут координировать усилия МВД и Нацполиции для эффективного реагирования на факты препятствования журналистской деятельности", - говорится в сообщениях.

Соответствующие поручения дал министр внутренних дел Арсен Аваков во время встречи с председателем Национального союза журналистов Украины Сергеем Томиленко, с которым обсуждалась подготовка к предстоящим парламентским слушаниям по безопасности журналистов, которые пройдут 6 ноября.

НСЖУ с июля 2017 года требовала назначения парламентских слушаний.

Аваков поручил полиции оперативно реагировать на факты препятствования журналистам и пообещал обеспечить персональное реагирование на резонансные нападения на журналистов в регионах, перечень которых подготовила союз журналистов.

"Профессия журналиста в Украине опасна, а безнаказанность за нападения - системна. Цель и парламентских слушаний, и нашего диалога с МВД одна - защитить журналистов. Для этого должны появиться прецеденты эффективных расследований атак на журналистов и весомого наказания нападавших", - сказал Сергей Томиленко.

Среди перечня дел, НСЖУ передала для тщательной отработки МВД, в частности, дело поджога автомобиля журналиста Сергея Гузя в Каменском Днепропетровской области, жестокого избиения телеоператора Вадима Макарюка в Харькове, нападение радикалов на агентство "Укринформ", стрельба по пресс-центра газеты "Новый день" в Херсоне, избиения журналистов в Виннице, на Черниговщине, в Житомирской и Одесской областях.

Отдельно должно пройти надлежащее служебное расследование факта избиения фотокора Игоря Ефимова сотрудниками милиции во времена Евромайдана, в феврале 2014-го года.

 

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