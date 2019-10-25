Лига Европы: как выглядит турнирная таблица в группе "Динамо" после 3-го тура
25 октября, 2019, 08:08
24 октября были сыграны матчи 3-го тура группового этапа Лиги Европы, в группе B, где выступает киевское "Динамо"
Об этом сообщает официальный сайт UEFA.
24 октября были сыграны все матчи группового этапа Лиги Европы в группе В, где среди квартета участников есть вице-чемпион Украины киевское "Динамо". На этой неделе киевляне встречались с датским "Копенгагеном", и команды разделили пункты, сыграв вничью 1:1, так что теперь, после трех сыгранных матчей, обе команды имеют в активе по 5 очков и делят 1-2 место.
В параллельном противостоянии встречались аутсайдеры группы, швейцарский "Лугано" и шведский "Мальме", в этой встрече сильнее оказались шведы, одержав первую победу в нынешней ЛЕ, счет 2:1.
- В поединке 3-го тура группового этапа Лиги Европы, киевское "Динамо" сыграло вничью с датским "Копенгагеном" 1:1
- В матче 3-го тура группового раунда Лиги Европы бельгийский "Гент" сыграл вничью с немецким "Вольфсбургом".
- В параллельном матче группы, украинский "Александрия" также поделила очки с французским "Сент-Этьеном" .
Читайте также
-
21 октября, 2019 Виталий Портников: Украинцы снова "русские"
-
21 октября, 2019 Главный эксперт НБУ: Экономика становится человекоцентричной
-
18 октября, 2019 Еще больше крови? 5 книг, от которых вам действительно будет страшно
-
17 октября, 2019 Виталий Портников: Запад может утратить интерес к Украине
-
16 октября, 2019 Формула, или кошелек
Читайте также
-
21 октября, 2019 Главный эксперт НБУ: Экономика становится человекоцентричной
-
18 октября, 2019 Еще больше крови? 5 книг, от которых вам действительно будет страшно
-
17 октября, 2019 Виталий Портников: Запад может утратить интерес к Украине