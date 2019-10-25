Лига Европы: как выглядит турнирная таблица в группе "Динамо" после 3-го тура

25 октября, 2019, 08:08

24 октября были сыграны матчи 3-го тура группового этапа Лиги Европы, в группе B, где выступает киевское "Динамо"

Об этом сообщает официальный сайт UEFA.

24 октября были сыграны все матчи группового этапа Лиги Европы в группе В, где среди квартета участников есть вице-чемпион Украины киевское "Динамо". На этой неделе киевляне встречались с датским "Копенгагеном", и команды разделили пункты, сыграв вничью 1:1, так что теперь, после трех сыгранных матчей, обе команды имеют в активе по 5 очков и делят 1-2 место.

В параллельном противостоянии встречались аутсайдеры группы, швейцарский "Лугано" и шведский "Мальме", в этой встрече сильнее оказались шведы, одержав первую победу в нынешней ЛЕ, счет 2:1.