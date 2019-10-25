25 октября, 2019, 13:52

Нынешними модераторами мероприятия будут основатели и сопредседатели форума генерал-лейтенант американской армии в отставке Бен Ходжес и лидер партии "Объединение "Самопомич" Оксана Сыроид

Львовский форум по безопасности откроет заслуженный профессор военных наук Лондонского королевского колледжа сэр Лоуренс Фридман. Его последнее исследование "Украина и искусство стратегии" считают одной из лучших попыток объяснить стратегию президента Путина в противостоянии с Западом через кейс Украины.

Нынешними модераторами мероприятия будут основатели и сопредседатели форума - генерал-лейтенант американской армии в отставке Бен Ходжес и лидер партии "Объединение "Самопомич" Оксана Сыроид.

По словам Оксаны Сыроид, Львовский форум по безопасности для Украины - это возможность подумать над путями избежания многих ловушек Кремля. "Именно Львовский форум по безопасности уже три года является неизменной площадкой для поиска настоящей "Украинской формулы мира". Мы должны воспользоваться идеями и мнениями лучших международных экспертов", - заявила она.

Оксана Сыроид подчеркнула, что все усилия Украины должны быть сосредоточены на поиске формулы, которая будет учитывать, в первую очередь, украинские интересы. "Никаких соглашений или компромиссов, которые помогут России получить контроль над Украиной. Нам нужно заботиться о росте нашего вооруженного потенциала и получить поддержку мощных союзников. Это и есть"Украинский формула мира". Именно о ней будем говорить с нашими партнерами во время Львовского форума по безопасности", - подчеркнула она.

С 30 октября по 1 ноября во Львове уже в третий раз будет проходить Львовский форум по безопасности. В этом году в нем примут участие более 200 авторитетных экспертов и чиновников из более чем из 10 стран мира: США, Великобритании, Латвии, Украины, Польши, Румынии, Финляндии, Испании, Германии.

Среди нынешних спикеров - помощник Генерального секретаря НАТО по публичной дипломатии Посол Таджани Илдем, политический советник министра иностранных дел Румынии Георг Магера и директор Дипломатической академии Украины Сергей Корсунский.

Напомним, главная тема нынешнего форума - "Россия в Европе - старые ошибки и новые вызовы". История отношений России с Европой похожа на колебания маятника - чем теплее они становятся, тем, со временем, больше обостряется противостояние между ними. Украина является географическим и геополитическим заложником этого колебания в течение многих веков. От того, каким цветом окрашен на политической карте Киев зависит кто является победителем в противостоянии Европы и России. Может ли Россия быть равноправным партнером для Европы не применяя силу и страх? Какова настоящая цена российских денег, вложенных в критическую инфраструктуру - газопроводы, медиа, демократические институты?

Трансатлантическое единство впервые под угрозой со времен Второй мировой войны. Страны Балто-Черноморского региона оказываются под угрозой и вынуждены искать пути для усиления собственной коллективной безопасности от конвенционных и неконвенционных угроз.

Эксперты будут размышлять над тем, как защитить критическую инфраструктуру - информационное и киберпространство, важные объекты жизнеобеспечения, экономику и политическую систему от агрессивных действий России, направленных против Украины и Запада. В фокусе дискуссий также - формула Штанмаера, особый статус Донбасса, Украина - в эпицентре американского конфликта, российские вызовы для Балто-Черноморского региона.

Еще во время первого форума в 2017 году ведущие украинские и зарубежные эксперты в области международной безопасности впервые со времен российской вооруженной агрессии выразили обеспокоенность возможными последствиями имплементации политической части договоренности в Минске для Украины, в частности предоставлением особого статуса Донбассу и проведением выборов на оккупированных территориях под российским контролем. За три года форум стал площадкой для поиска альтернативных решений для современных вызовов безопасности, минуя табу и политические заклинания.

Львовский Форум по безопасности 2019 состоится 30 октября - 1 ноября 2019 года в Информационно-культурном центре им. А. Шептицкого Украинского католического университета во Львове.

Организаторы форума: ОО "Институт Просвещения ", Украинский католический университет, КУ "Институт города" и Львовский городской совет.

Львовский форум по безопасности проходит при поддержке Фонда Ганса Зайделя, Фонда Черного моря, Немецкого фонда Маршалла, Центра Информации и документации НАТО в Украине и Международного фонда Возрождения.

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