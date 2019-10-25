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Espreso.tvОбществоЛьвовский форум по безопасности откроет известный британский исследователь войны Лоуренс Фридман

Львовский форум по безопасности откроет известный британский исследователь войны Лоуренс Фридман

Лоуренс Фридман
Лоуренс Фридман
Нынешними модераторами мероприятия будут основатели и сопредседатели форума генерал-лейтенант американской армии в отставке Бен Ходжес и лидер партии "Объединение "Самопомич" Оксана Сыроид

Львовский форум по безопасности откроет заслуженный профессор военных наук Лондонского королевского колледжа сэр Лоуренс Фридман. Его последнее исследование "Украина и искусство стратегии" считают одной из лучших попыток объяснить стратегию президента Путина в противостоянии с Западом через кейс Украины.

Нынешними модераторами мероприятия будут основатели и сопредседатели форума - генерал-лейтенант американской армии в отставке Бен Ходжес и лидер партии "Объединение "Самопомич" Оксана Сыроид.

По словам Оксаны Сыроид, Львовский форум по безопасности для Украины - это возможность подумать над путями избежания многих ловушек Кремля. "Именно Львовский форум по безопасности уже три года является неизменной площадкой для поиска настоящей "Украинской формулы мира". Мы должны воспользоваться идеями и мнениями  лучших международных экспертов", - заявила она.

Оксана Сыроид подчеркнула, что все усилия Украины должны быть сосредоточены на поиске формулы, которая будет учитывать, в первую очередь, украинские интересы. "Никаких соглашений или компромиссов, которые помогут России получить контроль над Украиной. Нам нужно заботиться о росте нашего вооруженного потенциала и получить поддержку мощных союзников. Это и есть"Украинский формула мира". Именно о ней будем говорить с нашими партнерами во время Львовского форума по безопасности", - подчеркнула она.

С 30 октября по 1 ноября во Львове уже в третий раз будет проходить Львовский форум по безопасности. В этом году в нем примут участие более 200 авторитетных экспертов и чиновников из более чем из 10 стран мира: США, Великобритании, Латвии, Украины, Польши, Румынии, Финляндии, Испании, Германии.

Среди нынешних спикеров - помощник Генерального секретаря НАТО по публичной дипломатии Посол Таджани Илдем, политический советник министра иностранных дел Румынии Георг Магера и директор Дипломатической академии Украины Сергей Корсунский.

Напомним, главная тема нынешнего форума - "Россия в Европе - старые ошибки и новые вызовы". История отношений России с Европой похожа на колебания маятника - чем теплее они становятся, тем, со временем, больше обостряется противостояние между ними. Украина является географическим и геополитическим заложником этого колебания в течение многих веков. От того, каким цветом окрашен на политической карте Киев зависит кто является победителем в противостоянии Европы и России. Может ли Россия быть равноправным партнером для Европы не применяя силу и страх? Какова настоящая цена российских денег, вложенных в критическую инфраструктуру - газопроводы, медиа, демократические институты?

Трансатлантическое единство впервые под угрозой со времен Второй мировой войны. Страны Балто-Черноморского региона оказываются под угрозой и вынуждены искать пути для усиления собственной коллективной безопасности от конвенционных и неконвенционных угроз.

Эксперты будут размышлять над тем, как защитить критическую инфраструктуру - информационное и киберпространство, важные объекты жизнеобеспечения, экономику и политическую систему от агрессивных действий России, направленных против Украины и Запада. В фокусе дискуссий также - формула Штанмаера, особый статус Донбасса, Украина - в эпицентре американского конфликта, российские вызовы для Балто-Черноморского региона.

Еще во время первого форума в 2017 году ведущие украинские и зарубежные эксперты в области международной безопасности впервые со времен российской вооруженной агрессии выразили обеспокоенность возможными последствиями имплементации политической части договоренности в Минске для Украины, в частности предоставлением особого статуса Донбассу и проведением выборов на оккупированных территориях под российским контролем. За три года форум стал площадкой для поиска альтернативных решений для современных вызовов безопасности, минуя табу и политические заклинания.

Львовский Форум по безопасности 2019 состоится 30 октября - 1 ноября 2019 года в Информационно-культурном центре им. А. Шептицкого Украинского католического университета во Львове.

Организаторы форума: ОО "Институт Просвещения ", Украинский католический университет, КУ "Институт города" и Львовский городской совет.

Львовский форум по безопасности проходит при поддержке Фонда Ганса Зайделя, Фонда Черного моря, Немецкого фонда Маршалла, Центра Информации и документации НАТО в Украине и Международного фонда Возрождения.

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