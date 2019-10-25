Киевская школа экономики организует конференцию TEDxKSE

25 октября, 2019, 15:36

26 октября 12 спикеров и более 100 участников соберутся вместе, чтобы поделиться невидимой силой мыслей и уникальных идей

В прошлом году организаторы провели первый TEDxKSE , где спикеры делились своими историями о достижении великой цели малыми шагами. Ивент собрал 10 спикеров и 100 гостей, которые заряжали друг друга вдохновением на большие достижения.

В этом году TEDxKSE собирается во второй раз, чтобы напомнить, на что мы способны. Посетителей ждет невероятное шоу, во время которого спикеры поделятся невидимой силой уникальных идей и инсайтами о том, как они меняют мир вокруг.

Спикеры - представители отраслей экономики, культуры, журналистики, бизнеса, образования, воспитания и развенчание фейков.

На TEDxKSE 2019 вы сможете услышать Александру Балясну, Максима Скубенко, Екатерину Приймак, Богдана Яремчука, Николая Балабана, Татьяну Микитенко, Максима Яковлева, Дмитрия Ливча, Юрия Бугая, Александра Скорохода, Олесю Верченко, Виктора Артеменко и более 100 уникальных, творческих, умных и интересных личностей.

По всем вопросам обращайтесь к коммуникационному менджеру проекта Веронике Гармаш ( vharmash@kse.org.ua ).

Подробнее о событии: https://tedx.kse.ua/

Событие проходит при поддержке Raiffeisen Bank Aval.