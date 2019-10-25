Google запустил набор цифровых инструментов от "залипания" в гаджеты

25 октября, 2019, 15:08

Google выпустил сразу 6 инструментов "для лучшего самочувствия" в Play Store

Компания назвала эти нововведения частью "коллекции идей и инструментов, которые помогают людям найти лучший баланс в отношениях с технологиями".

Эксперименты с цифровым благополучием включают живые обои, которые отслеживают и показывают, сколько пользователи разблокируют свои телефоны ежедневно,

Еще одно новшество - функция, которая позволяет пользователям регулировать частоту и время уведомлений, и телефон, который можно напечатать на бумаге.

Кроме того, новые приложения позволяют отключить оповещения группой людей, оставить на день только самые необходимые приложения и настроить график для работы различных приложений.

Google рассчитывает, что эти эксперименты вдохновят разработчиков и дизайнеров учитывать цифровое благополучия во всем, что они разрабатывают и создают. Код открыт, а полезные пособия и подсказки доступны, чтобы разработать новую идею. Компания располагает создавать новые эксперименты и лучшие технологии для всех.

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