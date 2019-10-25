Гончарук приказал запустить сканеры на таможне
Об этом Гончарук сообщил по итогам визита на таможню Буковины.
"Одна из проблем - на таможенных пунктах до сих пор не запущен стационарный сканер, который бы дал совершенно новые возможности по борьбе с контрабандой... Из семи сканеров, которые закупила ГФС - ни один не работает. Они уже полгода ждут ввода в эксплуатацию", - заявил Гончарук.
Он поручил главе ГТС Максиму Нефедову решить эту проблему и представить стратегию развития всей таможни в ближайшие 2 недели.
Также премьер обратился в Генеральную прокуратуру относительно средств, которые государство выделило на ремонт подъездных путей к таможенным пунктам.
"Деньги на реконструкцию подъездных путей к пунктам выделены год назад - неизвестно где. Денег нет, дорог - нет! Прошу генпрокурора взять под свой контроль эту ситуацию, чтобы виновные были наказаны", - заявил Гончарук.
Премьер также призвал буковинских правоохранителей бороться с контрабандой.
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