ГБР взялось расследовать возможные преступления Богдана и Портнова, - Чорновол

25 октября, 2019, 13:53

Государственное бюро расследований начало предварительное расследование возможных преступлений главы Офиса президента Андрея Богдана и экс-заместителя главы Администрации президента Януковича Андрея Портнова

Об этом народный депутат VIII созыва Татьяна Чорновол сообщила в Facebook.

"ГБР начало досудебное следствие по моему заявлению против Богдана и Портнова. Это дело о "Трех миллиардах для Министерства обороны РФ". Богдана я обвиняю в организации преступления, Портнова - в заказе", - говорится в сообщении.

Чорновол отметила, что ГБР официально ей сообщило, что уголовное производство относительно возможных неправомерных действий должностных лиц Кабинета министров Украины (то есть Богдана) и должностных лиц Администрации Президента (то есть Портнова) внесено в ЕРДР от 11.10.2019 по признакам уголовного преступления ч .1 ст.255 "Создание преступной организации с целью совершения тяжкого или особо тяжкого преступления.

Такие преступления наказываются лишением свободы от 5 до 12 лет.