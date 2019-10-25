ГБР опровергло расследование в отношении Портнова и Богдана: в заявлении Черновол не увидели обстоятельств преступления
Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
"Государственное бюро расследований не регистрировало уголовное производство и не осуществляет досудебное расследование покушения на растрату средств государственного бюджета страны в размере более 3 млрд грн заместителем министра Кабинета министров Украины А. Богданом и руководителем главного управления по вопросам судоустройства Администрации президента Украины А. Портновым в 2012 и 2013 годах ", - говорится в сообщении.
В ГБР отметили, что руководитель Бюро Роман Труба получил от народного депутата Татьяны Черновол соответствующее заявление, однако сотрудники ведомства не увидели в заявлении обстоятельств, свидетельствующих о преступлении.
"Соответствующее заявление Татьяна Черновол передала директору Государственного бюро расследований Роману Трубе во время брифинга 9 октября. При этом в заявлении не изложены обстоятельств, которые могут свидетельствовать о совершении уголовного преступления", - говорится в сообщении.
- Напомним, ранее Черновол заявила, что ГБР начало досудебное расследование возможных преступлений Богдана и Портнова.
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