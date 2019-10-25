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Espreso.tvСпортФутболиста "Шахтера" вызвали в Олимпийскую сборную

Футболиста "Шахтера" вызвали в Олимпийскую сборную


фото: REUTERS
Защитник донецкого "Шахтера" Додо получил вызов в Олимпийскую сборную Бразилии по футболу

Об этом сообщает football.ua

20-летний защитник донецкого "Шахтера" Додо был вызван в национальную олимпийскую сборную Бразилии (до 23 лет), для участия в турнире, который пройдет в Испании, в период с 11 по 19 ноября 2019  года.

14 ноября сборная Бразилии сыграет с США, а 17-го числа встретится с победителем пары Аргентина - Чили.

  • Летом 2020-го года в Токио пройдет футбольный турнир на Олимпийских играх.
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