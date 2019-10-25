Футболиста "Шахтера" вызвали в Олимпийскую сборную
25 октября, 2019, 20:19
Защитник донецкого "Шахтера" Додо получил вызов в Олимпийскую сборную Бразилии по футболу
Об этом сообщает football.ua
20-летний защитник донецкого "Шахтера" Додо был вызван в национальную олимпийскую сборную Бразилии (до 23 лет), для участия в турнире, который пройдет в Испании, в период с 11 по 19 ноября 2019 года.
14 ноября сборная Бразилии сыграет с США, а 17-го числа встретится с победителем пары Аргентина - Чили.
- Летом 2020-го года в Токио пройдет футбольный турнир на Олимпийских играх.
Читайте также
-
-
21 октября, 2019 Виталий Портников: Украинцы снова "русские"
-
21 октября, 2019 Главный эксперт НБУ: Экономика становится человекоцентричной
-
18 октября, 2019 Еще больше крови? 5 книг, от которых вам действительно будет страшно
-
17 октября, 2019 Виталий Портников: Запад может утратить интерес к Украине
Читайте также
-
21 октября, 2019 Виталий Портников: Украинцы снова "русские"
-
21 октября, 2019 Главный эксперт НБУ: Экономика становится человекоцентричной
-
18 октября, 2019 Еще больше крови? 5 книг, от которых вам действительно будет страшно