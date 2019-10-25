Футболиста "Шахтера" вызвали в Олимпийскую сборную

25 октября, 2019, 20:19

Защитник донецкого "Шахтера" Додо получил вызов в Олимпийскую сборную Бразилии по футболу

Об этом сообщает football.ua

20-летний защитник донецкого "Шахтера" Додо был вызван в национальную олимпийскую сборную Бразилии (до 23 лет), для участия в турнире, который пройдет в Испании, в период с 11 по 19 ноября 2019 года.

14 ноября сборная Бразилии сыграет с США, а 17-го числа встретится с победителем пары Аргентина - Чили.