Футболист "Ливерпуля" признался, что звездные партнеры смеются над ним из-за возраста
25 октября, 2019, 17:44
Полузащитник "Ливерпуля" Джеймс Милнер рассказал о дружеской атмосфере в команде
Об этом сообщает Goal.
Полузащитник английского "Ливерпуля" Джеймс Милнер рассказал о дружеской атмосфере в команде, а также о шутках, связанных с возрастом футболиста.
"Ван Дейк постоянно меня подкалывает из-за возраста. Поэтому я как-то отметил гол, изобразив старого. Он постоянно шутит. Когда показывают старые матчи чемпионата Англии, еще черно-белые, он спрашивает меня, под каким номером я там играю", - рассказал англичанин.
33-летний Милнер перешел в "Ливерпуль" в 2015-м году, после окончания контракта с "Манчестер Сити". С тех пор универсал провел 189 матчей в красной футболке, забил 24 гола и отдал 39 ассистов.
- 23 октября, в 3-м туре группового раунда Лиги чемпионов английский "Ливерпуль" разгромил бельгийский "Генк".
- 20 октября в 9-м туре чемпионата Англии по футболу "Ливерпуль" на последних минутах матча спасся от поражения от "Манчестер Юнайтед".
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