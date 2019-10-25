Футболист "Ливерпуля" признался, что звездные партнеры смеются над ним из-за возраста

25 октября, 2019, 17:44

Полузащитник "Ливерпуля" Джеймс Милнер рассказал о дружеской атмосфере в команде

Об этом сообщает Goal.

Полузащитник английского "Ливерпуля" Джеймс Милнер рассказал о дружеской атмосфере в команде, а также о шутках, связанных с возрастом футболиста.

"Ван Дейк постоянно меня подкалывает из-за возраста. Поэтому я как-то отметил гол, изобразив старого. Он постоянно шутит. Когда показывают старые матчи чемпионата Англии, еще черно-белые, он спрашивает меня, под каким номером я там играю", - рассказал англичанин.

33-летний Милнер перешел в "Ливерпуль" в 2015-м году, после окончания контракта с "Манчестер Сити". С тех пор универсал провел 189 матчей в красной футболке, забил 24 гола и отдал 39 ассистов.