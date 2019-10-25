Французские муниципальные чиновники посетили оккупированный Луганск, посольство Франции "очень сожалеет"

25 октября, 2019, 17:10

Чиновники города Рош-а-Мольер совершили визит в так называемую "ЛНР"

Об этом говорится материале Радио Свобода.

Сначала многочисленные сообщения о встречах французов в Луганске и малых городах временно неконтролируемой правительством территории, затем - рассказ об этом визите еще и в "Вести недели" на телеканале "ГТРК ЛНР".

"Знайте, что мы будем вашими послами, которые будут объяснять во Франции, как дела тут у вас. Одно дело, когда ты читаешь журнал, газету, смотришь передачу ... Для нас важнее, что мы увидели собственными глазами. Мы очень рады, что смогли это сделать ", - приводит пропагандистский ресурс "ЛИЦ" слова Дидье Ришара, представленного как заместителя мэра города Рош-а-Мольер.

Упоминания об этом городе встречались на ресурсах группировки "ЛНР" и раньше. Например, в апреле этого года делегация Рош-а-Мольера передала гуманитарную помощь шахтерам-инвалидам из города Брянка в ОРЛО. А раньше, весной 2017 года, делегация из этого французского города посетила "ЛНР" для "восстановления культурных связей". Но чиновников уровня заместителя мэра в ОРЛО еще не было.

Рош-а-Мольер - это городок с населением около 10 000 в пригороде Сент-Этьена, с которым Луганск имеет побратимские отношения с 1959 года. Долгие годы из-за "железного занавеса" связи не поддерживались, но в начале 1990-х их начали возобновлять в виде обменов делегациями.

В качестве примера "ЛНР" Европой подают визит французских гостей в оккупированный Луганск.

Кроме заместителя мэра города, в сообщениях фигурируют руководитель муниципального музыкального центра Рош-а-Мольера - Эрве Фреснон, глава Ассоциации друзей Луганска Серж Фернандез и представитель "французского города Шано-Кюрсон" Серж Блаш.

Дидье Ришар действительно является четвертым заместителем мэра. О Эрве Фресноне также есть упоминания в местной прессе региона Рона-Альпы как о руководителе муниципального музыкального центра.

Также Радио Свобода обратилась в посольство Франции в Украине с просьбой прокомментировать поездку официальных лиц на неконтролируемую правительством территорию Луганской области.

В ответе пресс служба посольства подчеркивает, что этот визит - личная инициатива представителей местного самоуправления:

"Речь идет о личной инициативе избранников, за которую французские власти не могутт нести ответственность. Мы очень сожалеем по поводу этой инициативы. Наша позиция неизменна: Франция поддерживает территориальную целостность Украины в международно признанных границах и полное восстановление ее суверенитета, она не признает сепаратистские образования в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, с которыми мы не имеем отношений ", - говорится в ответе пресс-службы посольства Франции в Украине.