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Espreso.tvОбществоДжефф Безос уже не самый богатый человек планеты из-за падения акций Amazon

Джефф Безос уже не самый богатый человек планеты из-за падения акций Amazon

Американский миллиардер Джефф Безос уступил первое место в рейтинге самых богатых людей мира из-за падения акций компании, которую он основал

Теперь первое место в рейтинге самых богатых людей планеты Forbes снова занимает соучредитель Microsoft Билл Гейтс.

Это объясняется тем, что вечером 24 октября Amazon сообщил в отчете за третий квартал о снижении операционного дохода до $3,2 млрд с $3,7 млрд за тот же период 2018-го.

Квартальная чистая прибыль компании снизилась до $2,1 млрд против $2,9 млрд за тот же отчетный период в прошлом году.

В Amazon отмечают, что многие инвестируют в логистику и инфраструктуру, чтобы подписчики сервиса Amazon Prime могли получать посылки в течение одного дня.

После выхода отчета Amazon акции компании подешевели на 7%. В результате состояние Безоса в рейтинге Forbes, обновляющемся в режиме реального времени, сократилось со $111 млрд до $103,9 млрд. Он уступил первое место соучредителю Microsoft Биллу Гейтсу, состояние которого Forbes оценивает в $105,7 млрд.

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