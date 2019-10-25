Джефф Безос уже не самый богатый человек планеты из-за падения акций Amazon
Теперь первое место в рейтинге самых богатых людей планеты Forbes снова занимает соучредитель Microsoft Билл Гейтс.
Это объясняется тем, что вечером 24 октября Amazon сообщил в отчете за третий квартал о снижении операционного дохода до $3,2 млрд с $3,7 млрд за тот же период 2018-го.
Квартальная чистая прибыль компании снизилась до $2,1 млрд против $2,9 млрд за тот же отчетный период в прошлом году.
В Amazon отмечают, что многие инвестируют в логистику и инфраструктуру, чтобы подписчики сервиса Amazon Prime могли получать посылки в течение одного дня.
После выхода отчета Amazon акции компании подешевели на 7%. В результате состояние Безоса в рейтинге Forbes, обновляющемся в режиме реального времени, сократилось со $111 млрд до $103,9 млрд. Он уступил первое место соучредителю Microsoft Биллу Гейтсу, состояние которого Forbes оценивает в $105,7 млрд.
- Напомним, в январе Безос объявил о разводе с женой. До этого пара прожила в браке 25 лет. Экс-супруги остаются в хороших отношениях и намерены вместе воспитывать детей.
- Безос стал самым богатым человеком в истории летом 2018 года. Сейчас Forbes оценивает его состояние в $139,6 миллиарда долларов.
- 8 января компания американца Джеффа Безоса Amazon стала самой дорогой в мире.
- В 2019 году Безос сохранил первую позицию в рейтинге самых богатых людей мира по версии журнала Forbes. По данным издания, состояние Безоса за год выросло на $19 млрд и составляет $ 131 млрд.
- После развода Безос остался владельцем 12% акций Amazon. Его жена - Маккензи Безос - получила часть, стоимость которой оценивается в $35 млрд .
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