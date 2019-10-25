Джефф Безос уже не самый богатый человек планеты из-за падения акций Amazon

25 октября, 2019, 10:08

Американский миллиардер Джефф Безос уступил первое место в рейтинге самых богатых людей мира из-за падения акций компании, которую он основал

Теперь первое место в рейтинге самых богатых людей планеты Forbes снова занимает соучредитель Microsoft Билл Гейтс.

Это объясняется тем, что вечером 24 октября Amazon сообщил в отчете за третий квартал о снижении операционного дохода до $3,2 млрд с $3,7 млрд за тот же период 2018-го.

Квартальная чистая прибыль компании снизилась до $2,1 млрд против $2,9 млрд за тот же отчетный период в прошлом году.

В Amazon отмечают, что многие инвестируют в логистику и инфраструктуру, чтобы подписчики сервиса Amazon Prime могли получать посылки в течение одного дня.

После выхода отчета Amazon акции компании подешевели на 7%. В результате состояние Безоса в рейтинге Forbes, обновляющемся в режиме реального времени, сократилось со $111 млрд до $103,9 млрд. Он уступил первое место соучредителю Microsoft Биллу Гейтсу, состояние которого Forbes оценивает в $105,7 млрд.