Движение сопротивления капитуляции проведет форум государственных сил и вече в День Достоинства

25 октября, 2019, 14:53

Координатор движения Мирослав Гай рассказал, что жители прифронтовых населенных пунктов не хотят быть в серой зоне и не поддерживают капитуляционнsq действия власти.

Об этом он сказал на пресc-брифинге "Движения сопротивления капитуляции", передает Эспрессо.TV.

"На сегодня существует еще несколько опасных теденций со стороны властей. Мы видим, что есть попытки разорвать единство украинского общества, выбрать каких волонтеров, общественных активистов, блоггеров, военнослужащих, разделить их на части, мы сейчас видим, как происходят встречи в Офисе президента с различными активистистами, о некоторых не слышали последние 5 лет", - сказал Гай.

Он также отметил, что власть пытается представить капитуляции как мир и победу.

"Нам пытаются навязать мнение, что большинство украинского общества поддерживает происходящие капитуляционные действия власти, которые пытаются представить как мир и как победу. Мы хотим показать, что мир на любых условиях с РФ, это не мир - это капитуляция, и большинство общества понимает это, не разделяет такую точку зрения власти", - сказал Гай.

Он добавил, что жители прифронтовых территорий не хотят быть меж двух огней.

"Я в сентябре объездил всю линию фронта, беседовал с военными, местными и там есть понимание угрозы. Того что большое количество сел, городов, поселков могут остаться в серой зоне, а это значит, что они будут на линии огня между двумя воюющими армиями", - отметил Гай.

Координатор добавил, что офис перезидента делает взаимоисключающие заявления.

"Учитывая то, что после объявления перемирия Зеленским, количество обстрелов увеличилось в разы, мы понимаем, что вопрос безопасности также не решен. Пока нет вывода войск и прекращения обстрелов о каком разведении может идти речь. Когда мы слышим из ОП шизофренические заявления о том, что для встречи в Нормандском формате преодолены все преграды, но обстрелы не завершены, так как не может произойти отвод войск, то это заявления, которые противоречат друг другу", - добавил Гай.

Он пригласил всех на вече в День Достоинства, 21 ноября.

"Мы приглашаем всех на форум, чтобы обсудить проблемные вопросы будущего Украины и стратегический план. Мы приглашаем всех неравнодушных граждан прийти в День достоинства, 21 ноября в 19:00 на Майдан Незалежности, на Всеукраинское вече, мы вспомним всех, кто отдали свою жизнь за то, чтобы День достоинства был возможен. Вспомним всех тех, кто отдал жизнь за то, чтобы Украина выбрала европейский вектор развития, движение в НАТО, к цивилизации", - пидсумвав Гай.