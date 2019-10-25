Депутат из "Слуги народа": Площадки Яценко - классический пример политической коррупции

25 октября, 2019, 12:40

Депутат провластной фракции Андрей Мотовиловец считает, что это пример того, когда депутаты публично принимают закон и обязывают тебя платить им деньги

Об этом он сказал в интервью Цензор.НЕТ.

"Когда коррупция обычная, например, в закупках, у тебя есть шанс обратиться в Антимонопольный комитет, правоохранительные органы. Так называемые площадки Яценко - это классический пример политической коррупции. Когда депутаты публично принимают закон и обязывают тебя платить им деньги. Это поправки, которые пять раз ставились на голосование. это когда на всю страну показали: "Ребята, смотрите, сейчас мы будем воровать ваши деньги". Я по-другому это не называю", - отметил Мотовиловец.

Для понимания того, как работает этот процесс он привел аналогию с заключением брака.

"Мы вчера долго дискутировали на эту тему с Лешей Соболевым - это директор "Прозорро.Продажи". И он привел в пример ЗАГСа. Представьте, мы с вами решили пожениться. Несем заявление. А нас у входа в ЗАГС встречают четыре амбала, представляющих четыре площадки, и говорят: "Хотите жениться, давайте паспорта, мы их сами занесем. С вас 1800 грн". Спрашиваем: "А без вас?" Они отвечают: Нет", - пояснил нардеп.

Он также добавил, что по такому принипом можно брать взятки в любой сфере.