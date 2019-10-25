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Espreso.tvОбществоДепутат из "Слуги народа": Площадки Яценко - классический пример политической коррупции

Депутат из "Слуги народа": Площадки Яценко - классический пример политической коррупции


фото: censor.net
Депутат провластной фракции Андрей Мотовиловец считает, что это пример того, когда депутаты публично принимают закон и обязывают тебя платить им деньги

Об этом он сказал в интервью Цензор.НЕТ.

"Когда коррупция обычная, например, в закупках, у тебя есть шанс обратиться в Антимонопольный комитет, правоохранительные органы. Так называемые площадки Яценко - это классический пример политической коррупции. Когда депутаты публично принимают закон и обязывают тебя платить им деньги. Это поправки, которые пять раз ставились на голосование. это когда на всю страну показали: "Ребята, смотрите, сейчас мы будем воровать ваши деньги". Я по-другому это не называю", - отметил Мотовиловец.

Для понимания того, как работает этот процесс он привел аналогию с заключением брака.

"Мы вчера долго дискутировали на эту тему с Лешей Соболевым - это директор "Прозорро.Продажи". И он привел в пример ЗАГСа. Представьте, мы с вами решили пожениться. Несем заявление. А нас у входа в ЗАГС встречают четыре амбала, представляющих четыре площадки, и говорят: "Хотите жениться, давайте паспорта, мы их сами занесем. С вас 1800 грн". Спрашиваем: "А без вас?" Они отвечают: Нет", - пояснил нардеп.

Он также добавил, что по такому принипом можно брать взятки в любой сфере.

  • Речь идет о законопроекте № 2047 "О ликвидации коррупционных схем при оценке объектов недвижимости". Он предлагает отменить работу так называемых электронных площадок, через которые оценщики и нотариусы обязаны подавать отчеты об оценке недвижимости в Единую базу. Услуга платная, цена колеблется от 680 до 1800 грн за одну операцию. Эти электронные площадки связывают с народным депутатом Антоном Яценко.  
  • Народный депутат Антон Яценко заявил, что не будет свидетельствовать на полиграфе из-за ситуации по возможному взяточничеству "Слуг народа"
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