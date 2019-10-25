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Espreso.tvМирЧечня: племянник Кадырова пытал женщин электрошокером (ВИДЕО)

Чечня: племянник Кадырова пытал женщин электрошокером (ВИДЕО)

Бывший мэр столицы Чечни Грозного, племянник главы республики, Ислам Кадыров пытал женщин электрошокером

Соответствующее видео обнародовал grozny.tv.

Как сообщается, опубликованные кадры были сняты личной пресс-службой чиновника для дальнейшего давления на фигурантов видео, однако в итоге оно оказалось в распоряжении журналистов.

На нем видно, что во время незаконных задержаний и допросов граждан, которых Ислам Кадыров обвинял в "мошенничестве" или "неуплате налогов", он буквально выбивал признания, угрожая им расправой.

Кроме того, иногда мэр применял пытки, чтобы просто добиться от людей извинений.

При этом среди его жертв были как мужчины, так и женщины.

После разгоревшегося скандала главе Чечни Рамзану Кадырову пришлось уволить своего племянника с занимаемой должности.

Стоит отметить, что, несмотря на огласку, сами пострадавшие на камеру заявили, что никаких претензий к его племянника не имеют, поскольку "заслужили" такое наказание.

 

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