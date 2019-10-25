Бно-Айриян пошел в суд защищать честь и достоинство от Дубинского

25 октября, 2019, 14:20

Экс-глава Киевской ОГА Михаил Бно-Айриян обратился с исковым заявлением в Печерский районный суд о защите чести и достоинства

Об этом Бно-Айриян сообщил в Facebook.

"Сегодня Александр Дубинский в который раз сделал неудачную попытку осуществить информационное давление на меня. И рассказал всем о деле, которое начало расследовать ГБР против меня. Его пост случайным образом совпал с моим исковым заявлением о защите чести и достоинства, которое я подал на него сегодня утром в Печерский районный суд. И, конечно, с возвращением Президента в Украину", - отметил он.

По словам Бно-Айрияна, предмет иска следующий: опровергнуть или доказать следующие тезисы Дубинского:

что он русский шпион

что он номинирован на должность Москаленко и Кононенко и получает от них зарплату

"Поэтому, Александр, встретимся в суде, и буду ждать от вас конкретные факты относительно изложенных фактов. Полиграф не предлагать после фарса, который мы видели на всю страну, просто придите в суд и покажите факты", - добавил экс-глава Киевской ОГА.