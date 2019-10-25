Бно-Айриян пошел в суд защищать честь и достоинство от Дубинского
Об этом Бно-Айриян сообщил в Facebook.
"Сегодня Александр Дубинский в который раз сделал неудачную попытку осуществить информационное давление на меня. И рассказал всем о деле, которое начало расследовать ГБР против меня. Его пост случайным образом совпал с моим исковым заявлением о защите чести и достоинства, которое я подал на него сегодня утром в Печерский районный суд. И, конечно, с возвращением Президента в Украину", - отметил он.
По словам Бно-Айрияна, предмет иска следующий: опровергнуть или доказать следующие тезисы Дубинского:
- что он русский шпион
- что он номинирован на должность Москаленко и Кононенко и получает от них зарплату
"Поэтому, Александр, встретимся в суде, и буду ждать от вас конкретные факты относительно изложенных фактов. Полиграф не предлагать после фарса, который мы видели на всю страну, просто придите в суд и покажите факты", - добавил экс-глава Киевской ОГА.
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