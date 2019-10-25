Бессистемные закупки и нехватка компьютеров: МЗ рассказало о результатах аудита в Институте рака

25 октября, 2019, 18:05

Материалы по результатам аудита МЗ Украины направило в правоохранительные органы

Об этом сообщает пресс-служба МЗ.

В частности, такие нарушения обнаружили:

Потребности для закупки лекарственных средств и медицинских изделий формировались бессистемно - Институт не имеет регламентированного порядка формирования потребности для закупки. Установлены факты несвоевременной поставки оборудования, лекарств и медицинских изделий, ненадлежащий контроль за отгрузкой товаров, подтверждает риск неэффективного использования бюджетных средств.

Необоснованно большие остатки препарата метотрексат Тева (взрослая онкология), более 4 тыс. упаковок, впрочем среднегодовое использование составляет около 800 флаконов.

Дорогостоящее оборудование не используется для лечения пациентов, а стоит на складе. В частности, не введен в эксплуатацию линейный медицинский ускоритель Varian Clinac iX, закупленный еще в 2011 году. В общем 7 единиц медицинского оборудования не используется.

Недостаток компьютерной техники на складе в количестве 149 единиц на общую сумму около 700 000 гривен. Техника была приобретена Институтом в 2017 году. Отсутствие надлежащей системы хранения, выдачи и инвентаризации техники создало вероятный риск потери материальных ценностей.

Отмечается, что Минздрав предоставил рекомендации руководству Института, чтобы привлечь к ответственности лиц, по вине которых допущены все нарушения.