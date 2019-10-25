Американцы потратят $ 2,7 млрд на конфеты для Хэллоуина - Национальная ассоциация кондитеров США

25 октября, 2019, 21:51

По подсчетам Национальной ассоциации кондитеров (NCA), в 2019 году американцы потратят на конфеты для раздачи детям на Хэллоуин $ 2,7 млрд, тогда как в 2015-м эта цифра составила $ 2,6 млрд, годом ранее она составляла чуть более $ 2, 5 млрд

Эту информацию организация разместила на большом билборде на Таймс-сквер в начале октября, сообщает "Интерфакс-Украина".

На праздник 31 октября дети по традиции ходят к соседям и просят угощения. По данным NCA, 90% родителей перед праздником пытаются поговорить с детьми, чтобы они не объедались сладким.

Информацию, которую организация разместила на большом билборде на Таймс-сквер, ежедневно будут видеть около 170 000 людей, которые работают рядом, и около 415 000 туристов.

77% опрошенных американцев сказали, что намерены раздавать детям угощение. 68% респондентов планируют закупить для этого шоколадки, 10% - традиционные ириски с кукурузным сиропом (candy corn), еще 9% назвали жевательные конфеты, мятные леденцы, карамель, леденцы на палочке и конфеты с лакрицей.

85% опрошенных отметили, что предпочитают сладости небольшого размера.

Хэллоуин, Пасха, Рождество и День святого Валентина - праздники, на которые американцы покупают больше всего конфет, отмечают в NCA.