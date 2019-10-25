1 ноября киевский суд начнет рассматривать дело против Жириновского

25 октября, 2019, 17:22

Шевченковский районный суд Киева начнет рассмотрение дела против российского депутата Владимира Жириновского, который обвиняется в финансировании терроризма

Об этом сообщает РБК-Украина.

"Шевченковский районный суд Киева сообщает, что судебное заседание по указанному уголовному делу состоится 1 ноября 2019 года в 09:15", - говорится в сообщении.

На рассмотрении суда находится дело по обвинению Жириновского в организации преступления и финансировании терроризма. Под подозрением еще два депутата Госдумы Михаил Дегтярев и Алексей Диденко.