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Espreso.tvВойна с РФ1 ноября киевский суд начнет рассматривать дело против Жириновского

1 ноября киевский суд начнет рассматривать дело против Жириновского

Шевченковский районный суд Киева начнет рассмотрение дела против российского депутата Владимира Жириновского, который обвиняется в финансировании терроризма

Об этом сообщает РБК-Украина.

"Шевченковский районный суд Киева сообщает, что судебное заседание по указанному уголовному делу состоится 1 ноября 2019 года в 09:15", - говорится в сообщении.

На рассмотрении суда находится дело по обвинению Жириновского в организации преступления и финансировании терроризма. Под подозрением еще два депутата Госдумы Михаил Дегтярев и Алексей Диденко.

  • Генеральная прокуратура Украины составила подозрение депутату Госдумы РФ, известному антиукраинскими высказываниями Владимиру Жириновскому в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины
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