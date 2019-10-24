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Espreso.tvОбществоЗа январь-сентябрь строительная отрасль Украины выросла на более 20%

За январь-сентябрь строительная отрасль Украины выросла на более 20%


фото: rentakran.com.ua
За 9 месяцев 2019 года строительная отрасль Украины выросла на 20,5%

Об этом сообщил бывший заместитель Министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Лев Парцхаладзе в Facebook .

"По итогам 3 кварталов уже выполнено работ на 113,9 млрд грн. Это на 20,5% больше, чем за тот же период прошлого года", - сообщил он.

В частности, по итогам отчетного периода индекс строительства инженерных сооружений составил 124,1%, зданий - 116,7% (жилых - 102%, нежилых - 131,5%).

В разрезе регионов по объемам выполнения строительных работ лидируют Днепропетровская область (13,4 млрд грн), Одесская область (11 млрд грн), Харьковская область (10,1 млрд грн) и г.. Киев (27 млрд грн).

Новое строительство, реконструкция и техническое переоcнащення составляли 75,9% от общего объема производимой строительной продукции, капитальный и текущий ремонты - 16% и 8,1% соответственно.



 

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