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Espreso.tvОбществоИз-за сильного тумана по всей Украине аэропорты задерживают и отменяют рейсы

Из-за сильного тумана по всей Украине аэропорты задерживают и отменяют рейсы


фото: korrespondent
Аэропорты Киева, Львова, Харькова и Ивано-Франковска сообщают о задержках рейсов, а вылеты из Мариуполя перенесли в Одессу

Об этом сообщают пресс-службы аэропортов Украины.

Так, в Международном аэропорту "Киев" задерживаются рейсы Рим (Alitalia), Минск (Belavia), Варшава (LOT), Берлин (Wizz Air), Варшава (Wizz Air), Мемминген (Wizz Air), Дортмунд (Wizz Air).

"Рейс из Вильнюса (Wizz Air) был перенаправлен в аэропорт "Борисполь", туда же трансфером перевезли пассажиров, которые вылетят обратным рейсом. Рейс Бергамо-Киев (Ernest) приземлился в аэропорту Львова", - сообщили в пресс-службе аэропорта "Киев".

На внутренних рейсах авиакомпании Motor Sich задерживаются рейсы в Одессу, Запорожье и Львов.

В Международном аэропорту "Львов" имени Даниила Галицкого из-за сильного тумана задерживаются вылеты рейсов SQP141 Киев (Борисполь)-Львов, SQP895 Львов-Прага, SQP896 Прага-Львов, SQP142 Львов-Борисполь.

"Рейс 7132/7131 будет выполнять авиакомпания Буковина BKV7132 / 7131. Рейс Львов-Шарм-эль-Шейх состоится по плану в 14:25, а рейс Шарм-эль-Шейх-Львов состоится с задержкой в 19:15", - отмечают в аэропорта " Львов".

В Международном аэропорту "Харьков" сообщают о задержке рейсов в Милан, Рим и Шарм-эль-Шейх.

Рейсы из международного аэропорта "Николаев" из-за погодных условий перенесли в международный аэропорт "Одесса". Всех туристов перевезли автобусами. На сегодняшний день в аэропорту работает чартерная программа.

В Ивано-Франковском аэропорту из-за тумана два утренних рейса на Киев перенесли на несколько часов.

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