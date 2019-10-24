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Espreso.tvОбществоИнициатива компании Коломойского: акциз на автогаз может вырасти в 2,5 раза - СМИ

Инициатива компании Коломойского: акциз на автогаз может вырасти в 2,5 раза - СМИ


фото: delo.ua
В рабочих группах профильных парламентских комитетов обсуждается изменение налоговой нагрузки на нефтепродукты, что предусматривает резкий рост ставок акцизов на сжиженный газ

Об этом сообщает enkorr со ссылкой на собственные источники.

По оценкам "Консалтинговой группы А-95", в случае реализации предложения цена автогаза может вырасти на 5,5 грн / л (исходя из текущего курса и котировок), дизтоплива - на 80 коп. / л. В то же время бензин может подешеветь на 60 коп. / л.

Сообщается, что еще одним рабочим вариантом рассматривалась единая ставка акциза на дизельное топливо и бензин на уровне 200 евро / тыс. л, а на сжиженный газ - 160 евро / тыс. л, однако этот проект был отклонен.

По информации СМИ, инициатором пересмотра ставок, по-прежнему выступает ПАО "Укртатнафта", принадлежащее Игорю Коломойскому.

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