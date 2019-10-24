24 октября, 2019, 15:22

Пакистан и Индия в этот четверг подписали исторический договор об открытии Картарпурского коридора, который снял напряжение между обеими странами в спорном регионе Кашмир

Об этом сообщает DND.

"В четверг на линии разграничения в Картарпур Индия и Пакистан подписали историческое соглашение о границе. Оно предусматривает открытие Картарпурского коридора, что, с одной стороны, позволит индийским сикхам совершать паломничества к месту рождения их духовного лидера Баба Гуру Нанака, а с другой - существенно снимает напряжение между странами в спорном пограничном регионе Кашмир, где в этом году почти дошло до открытой войны ", - говорится в сообщении.

Так, согласно положениям соглашения, ежедневно 5000 паломников-сикхов иметь право идти через этот коридор.

Отмечается, что договор был подписан именно накануне празднования 550-летия со дня рождения духовного лидера сикхов. Индия и Пакистан перед тем, как достичь этой важной сделки, прошли через 3 раунда сложных переговоров.

Как сообщалось, обе страны, которые, к тому же, обладают ядерным оружием, прошли через несколько вооруженных конфликтов в течение второй половины 20 века из-за споров в Кашмире. А последнее серьезное обострение, едва не вылилось в очередную войну, произошло в феврале этого года, когда был обстрелян конвой индийских силовиков, а затем регулярно случались перестрелки на границе.