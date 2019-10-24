Второй день переаттестации: почти 30% прокуроров "отсеяны", - член комиссии
Об этом в Facebook сообщил член кадровой комиссии Александр Леменов.
"Сегодня завершилось тестирование на знание законодательства среди претендентов на работу в Офисе генерального прокурора. Есть предварительные данные, которые еще будем перечислять и проверять. За два дня: 1 088 прокуроров, из которых проходят дальше 774, не сдали экзамен 197, не явились 117 . Отсев составляет 29% ", - сообщил Леменов.
Он рассказал, что предельный балл была не 95, а 70.
Отметим, что переаттестация "не без приключений" началась 23 октября.
Ранее генпрокурор Руслан Рябошапка рассказывал , что переаттестация будет состоять из тестов на знание законодательства, проверки общих способностей, проверки на добродетель и интервью (проведение собеседования). К собеседованию будут привлечены специалисты из внешней среды, эксперты гражданского общества и представители международных организаций.
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