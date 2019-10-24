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Espreso.tvОбществоВторой день переаттестации: почти 30% прокуроров "отсеяны", - член комиссии

Второй день переаттестации: почти 30% прокуроров "отсеяны", - член комиссии


фото: ukrnews
На переаттестацию не пришли 117 прокуроров

Об этом в Facebook сообщил член кадровой комиссии Александр Леменов.

"Сегодня завершилось тестирование на знание законодательства среди претендентов на работу в Офисе генерального прокурора. Есть предварительные данные, которые еще будем перечислять и проверять. За два дня: 1 088 прокуроров, из которых проходят дальше 774, не сдали экзамен 197, не явились 117 . Отсев составляет 29% ", - сообщил Леменов.

Он рассказал, что предельный балл была не 95, а 70.

Отметим, что переаттестация "не без приключений" началась 23 октября.

Ранее генпрокурор Руслан Рябошапка рассказывал , что переаттестация будет состоять из тестов на знание законодательства, проверки общих способностей, проверки на добродетель и интервью (проведение собеседования). К собеседованию будут привлечены специалисты из внешней среды, эксперты гражданского общества и представители международных организаций.

 

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