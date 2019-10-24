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Espreso.tvОбществоВоенные расходы всего мира за 2 месяца: в ООН посчитали, сколько денег нужно для замедления изменения климата

Военные расходы всего мира за 2 месяца: в ООН посчитали, сколько денег нужно для замедления изменения климата


фото: agroportal
Для приостановки роста выбросов парниковых газов в атмосферу, что позволит отсрочить глобальное потепление на менее 20 лет, человечеству нужно инвестировать около $300 млрд в высадку новых деревьев

Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на отчет ООН

Такая сумма соизмерима с ВВП Чили или военными расходами всех стран на 60 дней.

Средства предлагают инвестировать в восстановление почв, которые задерживают углекислый газ из атмосферы: около двух миллиардов гектаров земли в мире в запущенном состоянии из-за вырубки лесов и чрезмерного использования.

В ООН считают, что 900 млн гектаров из этих земель можно восстановить и высадить на них деревья.

 
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