Верховный суд отменил рассмотрение иска Шокина по восстановлению в должности генпрокурора

24 октября, 2019, 12:41

Кассационный административный суд Верховного суда не обнаружил причин для повторного рассмотрения иска бывшего генерального прокурора Украины Виктора Шокина о восстановлении в должности

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на собственные источники в Верховном суде.

Таким образом, суд оставил в силе предыдущее решение, согласно которому иск Шокина был отклонен.

Шокин подавал заявление о восстановлении сроков рассмотрения иска по вновь открывшимся обстоятельствам, однако суд таких обстоятельств не обнаружил.

На заседании суда не шла речь о рассмотрении по существу иска Шокина о восстановлении в должности генпрокурора: суд рассматривал исключительно вопрос наличия оснований для пересмотра предыдущего решения, согласно которому иск Шокина о восстановлении в должности отклонили.