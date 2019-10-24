В Испании эксгумировали останки Франко

24 октября, 2019, 16:22

В четверг, 24 октября, из мавзолея в Долине Павших под Мадридом эксгумировали останки бывшего лидера Испании Франсиско Франко, что покоился там 44 года

Как сообщает Reuters, прах перезахоронят возле его жены на муниципальном кладбище на севере Мадрида.

Процедура эксгумации останков прошла в присутствии родственников бывшего диктатора, правившего Испанией в период с 1939 по 1975 год.

Генерал Франко пришел к власти в 1939 году во время военного переворота против лево-коммунистического правительства "Народного фронта", в котором участвовали социалисты, коммунисты, анархисты и левые либералы. После трехлетней гражданской войны он ликвидировал Испанскую республику и установил право-консервативный авторитарный режим. Франко единолично выполнял обязанности главы государства, главы правительства и верховного главнокомандующего, носил титул "каудильо" (вождь) и руководил страной до своей смерти в 1975 году.

План нынешнего социалистического правительства перезахоронить бывшего диктатора вызвал раскол в обществе и между партиями.

Премьер-министр страны, социалист Педро Санчес, который пришел к власти в июне этого года, заявлял, что перезахоронение Франко поможет примирить испанцев в их отношении к прошлому.

Верховный суд Испании в конце сентября вынес окончательный вердикт о поддержке правительственного плана переноса останков Франко с места его нынешнего захоронения в "Долине Павших" близ Мадрида на кладбище Мингоррубио в мадридском районе Пардо, где похоронена его жена.