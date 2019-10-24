В Испании эксгумировали останки Франко
Как сообщает Reuters, прах перезахоронят возле его жены на муниципальном кладбище на севере Мадрида.
Процедура эксгумации останков прошла в присутствии родственников бывшего диктатора, правившего Испанией в период с 1939 по 1975 год.
Генерал Франко пришел к власти в 1939 году во время военного переворота против лево-коммунистического правительства "Народного фронта", в котором участвовали социалисты, коммунисты, анархисты и левые либералы. После трехлетней гражданской войны он ликвидировал Испанскую республику и установил право-консервативный авторитарный режим. Франко единолично выполнял обязанности главы государства, главы правительства и верховного главнокомандующего, носил титул "каудильо" (вождь) и руководил страной до своей смерти в 1975 году.
План нынешнего социалистического правительства перезахоронить бывшего диктатора вызвал раскол в обществе и между партиями.
Премьер-министр страны, социалист Педро Санчес, который пришел к власти в июне этого года, заявлял, что перезахоронение Франко поможет примирить испанцев в их отношении к прошлому.
Верховный суд Испании в конце сентября вынес окончательный вердикт о поддержке правительственного плана переноса останков Франко с места его нынешнего захоронения в "Долине Павших" близ Мадрида на кладбище Мингоррубио в мадридском районе Пардо, где похоронена его жена.
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