В Украине открыли данные о геонадрах
24 октября, 2019, 14:38
На публичную кадастровую карту нанесли новый информационный слой "Геонадра" - там содержится информация о выданных разрешениях на пользование недрами
Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины.
"Это существенный шаг к формированию единой системы госкадастра", - отметили в правительстве.
В системе также отражаются имеющиеся ограничения на использование земельных участков. Информация предоставляется ГП "Государственный информационный геологический фонд Украины" и доступна всем гражданам.
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