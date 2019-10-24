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Espreso.tvОбществоВ Украине открыли данные о геонадрах

В Украине открыли данные о геонадрах


фото: glavcom
На публичную кадастровую карту нанесли новый информационный слой "Геонадра" - там содержится информация о выданных разрешениях на пользование недрами

Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины.

"Это существенный шаг к формированию единой системы госкадастра", - отметили в правительстве.

В системе также отражаются имеющиеся ограничения на использование земельных участков. Информация предоставляется ГП "Государственный информационный геологический фонд Украины" и доступна всем гражданам.

 
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