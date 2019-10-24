В Украине независимые лаборатории измеряют качество воздуха

24 октября, 2019, 08:37

Минэкоэнерго проведет совместные измерения загрязнения воздуха с независимыми лабораториями

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики и защиты окружающей среды в Facebook.

"По данным от Гидромедцентра, концентрации оксида углерода в период с 15 по 21 октября 2019 г. в атмосферном воздухе большинства городов Украины оставались в своих привычных параметрах, то есть в тех значениях, которые для них свойственны. Но это не значит, что воздух в украинских городах чистый", - сообщили в министерстве.

Отмечается, что в основном источником загрязняющих веществ в городах Украины является автомобильный транспорт, в крупных промышленных городах - выбросы предприятий.

Сообщается, что оснований для беспокойства о значительных дополнительных источниках загрязнения воздуха нет, но зафиксировано превышение выбросов по некоторым загрязняющим веществам во всех промышленных городах Украины, таких как Мариуполь, Днепр, Каменское, Запорожье и др.