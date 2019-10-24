В Техасе столкнулись два вертолета: есть погибшие
24 октября, 2019, 11:51
В американском штате Техас столкнулись два вертолета, в результате чего погибли два человека
Как сообщает ABC, инцидент произошел в среду утром, 23 октября, в общине Хебронвилл (260 км к югу от города Сан-Антонио).
По данным Федерального управления гражданской авиации США, вертолеты столкнулись в воздухе, когда пилоты пасли оленей на ранчо.
В результате аварии два человека погибли и еще один пострадал.
В техасском Департаменте общественной безопасности сообщили, что один вертолет смог приземлиться, а другой разбился.
Напомним, в США частный самолет при взлете врезался в ангар , в результате чего погибли все десять человек, находившиеся на его борту.
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