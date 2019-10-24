В Техасе столкнулись два вертолета: есть погибшие

24 октября, 2019, 11:51

В американском штате Техас столкнулись два вертолета, в результате чего погибли два человека

Как сообщает ABC, инцидент произошел в среду утром, 23 октября, в общине Хебронвилл (260 км к югу от города Сан-Антонио).

По данным Федерального управления гражданской авиации США, вертолеты столкнулись в воздухе, когда пилоты пасли оленей на ранчо.

В результате аварии два человека погибли и еще один пострадал.

В техасском Департаменте общественной безопасности сообщили, что один вертолет смог приземлиться, а другой разбился.

Напомним, в США частный самолет при взлете врезался в ангар , в результате чего погибли все десять человек, находившиеся на его борту.