В СБУ, ГБР или НАБУ: "Слуги народа" пройдут закрытый полиграф, - Арахамия
24 октября, 2019, 17:54
Всех депутатов из фракции "Слуга народа", которые входят в финансовый комитет Рады, проверят на полиграфе в одном из правоохранительных органов
Об этом сообщил лидер фракции Давид Арахамия перед проверкой на детекторе лжи, сообщает 24 канал.
Арахамия подчеркнул, что "это должно быть закрыто". По его словам, в НАБУ не будет возможности публичного тестирования.
"Все хотят нас проверить. Люди идут сейчас (на полиграф) как они хотят, но потом мы централизованно примем решение, куда идти", - сказал он.
Арахамия считает, что это будет, скорее всего, в понедельник, 28 октября.
- Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия пришел для прохождения проверки на полиграфе.
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