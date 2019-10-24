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Espreso.tvОбществоВ СБУ, ГБР или НАБУ: "Слуги народа" пройдут закрытый полиграф, - Арахамия

В СБУ, ГБР или НАБУ: "Слуги народа" пройдут закрытый полиграф, - Арахамия


фото: tsn
Всех депутатов из фракции "Слуга народа", которые входят в финансовый комитет Рады, проверят на полиграфе в одном из правоохранительных органов

Об этом сообщил лидер фракции Давид Арахамия перед проверкой на детекторе лжи, сообщает 24 канал.

Арахамия подчеркнул, что "это должно быть закрыто". По его словам, в НАБУ не будет возможности публичного тестирования.

"Все хотят нас проверить. Люди идут сейчас (на полиграф) как они хотят, но потом мы централизованно примем решение, куда идти", - сказал он.

Арахамия считает, что это будет, скорее всего, в понедельник, 28 октября.

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