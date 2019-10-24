В Раде займутся разработкой законов по управлению отходами

24 октября, 2019, 12:08

В Верховной Раде анонсировали наработки ряда специальных законопроектов об отходах

Об этом сообщает информационное управление аппарата Верховной Рады.

Так, председатель комитета по вопросам экологической политики и природопользования Олег Бондаренко провел рабочую встречу с представителями ЕС в Украине, на которой стороны обсудили законодательство об отходах.

По словам Бондаренко, для того чтобы рамочный закон об управлении отходами, который сейчас нарабатывают, начал полноценно работать, надо принять ряд специальных законов.

"Нужно будет принять ряд специальных законов - это отходы электронного оборудования, тара и упаковка, расширенная ответственность производителя, как основной экономический механизм и другие. Комитет на этом этапе будет обращаться в Европейскую комиссию о помощи, учитывая значительный опыт в развитии этой сферы и возможность имплементации украинского законодательства к европейскому. Перед парламентом стоит важная задача создать весь комплекс законодательной базы в сжатые сроки ", - отмечается в сообщении.

В свою очередь, представители ЕС поддержали предложения по подготовке рамочного закона об управлении отходами и заверили, что во всех регионах Украины предприниматели ждут этого закона. По их словам, после принятия документа вопрос инвестиций в эту сферу будут решаться гораздо проще.