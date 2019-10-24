В пятницу в Киеве активисты будут пикетировать канал Медведчука
Об этом сообщает ряд проукраинских пабликов в социальных сетях, в частности "Патриоты Киев" и "Ми-українці", передает delo.ua.
"Уважаемые украинцы – все, кто по-настоящему предан стране! Собираемся завтра, 25 октября в 11.00 у здания 112 канала (ул. Дегтяревская 21) на мирную общественную акцию под лозунгами: "Закроем рот российской пропаганде! Медведчук, замолчи!", - говорится в сообщении.
Организаторы не указаны.
"Цель акции – прекратить ретранслировать кремлевскую пропаганду, прикрываясь свободой слова и одурманивать украинское общество", - говорится в сообщении.
Напомним, что телеканал 112, NewsOne, и ZIK входят в холдинг "Новости", который принадлежит бизнесмену и политику Тарасу Козаку, нардепу от партии "Оппозиционная платформа за Жизнь", и ближайшему соратнику Виктора Медведчука, которого и называют реальным собственником медиа.
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